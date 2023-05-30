В России обвинили во всем Украину и заявили, что якобы сбили все дроны.

Минобороны Российской Федерации, которая уже больше года ведет полномасштабную войну в Украине, вдруг пожаловались на атаку БПЛА по объектам в Москве.

В ведомстве, традиционно, обвинили во всем Украину, назвав инцидент "террористической атакой".

"В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все вражеские дроны поражены. Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье",-утверждают в Минобороны страны-агрессора.

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Взрывы в Москве

В столице Российской Федерации утром 30 мая прогремели взрывы якобы из-за работы ПВО.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате атаки БПЛА "в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения". В то же время местные Telegram-каналы сообщают, что в результате атаки есть пострадавшие.

Всего якобы сбито 13 беспилотников на подлете к Москве - Рублевка, Красногорский район, Истринский район, Новая Москва, а еще три якобы попали в жилые дома - Ленинский проспект, Профсоюзная улица, улица Атласова.

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