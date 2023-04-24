В Подмосковье в 300 метрах от жилых домов рухнул дрон со взрывчаткой C-4.

Начинённый взрывчаткой беспилотник, похожий на украинский UJ-22 Airborne, упал в подмосковном посёлке имени Воровского у Ногинска.

По информации Mash, БПЛА был начинён канадскими взрывными зарядами М112. У дрона кончился запас топлива. Летел БПЛА с северо-восточной стороны, облетев перед падением Москву по полукругу.

"Трёхметровый БПЛА массой около 85 килограммов рухнул с неба, зацепившись за деревья, в воскресенье днём. Его максимальная скорость до 180 км/ч, дальность полёта - около 800 км. То есть, в теории, он мог прилететь с территории Украины", - сообщает издание.

Видео дня

Первыми обломки беспилотника обнаружили местные жители, они же вызвали спецслужбы. Среди обломков UJ-22 - канадские 1,25-фунтовые взрывные заряды М112 на основе пластичной взрывчатки С4, почти 17 кг взрывчатки (30 брикетов по 570 гр).

Дроны в РФ - детали

На территорию Московского нефтеперерабатывающего завода 23 апреля в 8:00 утра залетел квадрокоптер. Согласно информации, около 8:00 сотрудники завода услышали странный звук. Охрана просмотрела камеры по периметру, но ничего необычного не было.

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