Премьер-министром Великобритании может стать Энди Бернем: в BBC рассказали о его отношении к Украине

Издание отметило, что Энди Бернем уже пытался стать лидером Лейбористской партии.

Одним из главных претендентов на пост премьер-министра Великобритании считают мэра Большого Манчестера Энди Бернема, которого в Британии давно прозвали "Королём Севера", сообщает BBC News Украина.

Издание сообщило, что Бернем активно участвовал в оказании гуманитарной помощи Украине с самого начала полномасштабного вторжения. В частности, 26 февраля 2022 года он написал письмо украинским мэрам, чтобы выразить свою поддержку и солидарность.

"Я пишу, чтобы выразить свой шок, скорбь и возмущение в связи с продолжающимся вторжением в Украину. Большой Манчестер имеет прочные связи с Украиной, и наш регион является домом для тысяч людей украинского происхождения. Все наше население солидарно с вами и вашими гражданами в это ужасное время", – говорилось в его сообщении.

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Добавляется, что 10 марта 2022 года Манчестерский университет объявил о срочном сборе средств в поддержку Украины.

"Цель инициативы – привлечь финансирование для оказания экстренной медицинской помощи миллионам людей, ставших вынужденными переселенцами в результате российского вторжения", – говорилось в тексте.

Издание отметило, что эту инициативу поддержал и мэр Большого Манчестера Энди Бернем:

"Жители Большого Манчестера, несомненно, захотят пожертвовать вещи или еду, но эта кампания направлена именно на сбор средств для закупки медицинского оборудования. Это позволит нашим медикам поддержать тех, кто находится на передовой в Украине. Если у вас есть возможность помочь финансово, призываю сделать это как можно скорее".

В 2024 году Бернем во время второй годовщины вторжения заявлял о неизменной поддержке Украины.

"Два года назад мы взяли на себя обязательство перед [украинским народом], что будем стоять плечом к плечу с ними, а наш городской регион не бросает слов на ветер. Мы видим вас, мы принимаем вас, мы продолжаем принимать вас здесь, и мы будем с вами столько, сколько потребуется", – заявлял он.

Издание напомнило, что в 2022 году мэр Большого Манчестера вместе с партнерами из северной Англии создал инициативу "Вместе за Украину" (United for Ukraine). На сайте United for Ukraine опубликовали список качественных вакансий от работодателей, готовых оказать поддержку.

Также на сайте предлагаются и другие услуги: бесплатные курсы английского языка, открытие банковских счетов, консультации по управлению финансами, жильем и уходу за детьми.

Приводятся данные, что на тот момент к United for Ukraine присоединились более 140 работодателей, разместивших свыше 400 вакансий для украинцев.

Издание отметило, что Энди Бернем уже пытался стать лидером Лейбористской партии. Он дважды баллотировался, но каждый раз терпел поражение.

Однако издание предполагает, что третья попытка может оказаться удачной: после отставки Кира Стармера многие депутаты-лейбористы сплотились вокруг новоизбранного депутата от Мейкерфилда, прокладывая путь к возможному премьерству Бернема.

Бернем уже подтвердил намерение баллотироваться на пост лидера. По имеющимся данным, его шансы усилились благодаря поддержке Уэса Стритинга – бывшего министра здравоохранения в правительстве сэра Кира, который и сам стремился возглавить партию.

Бывший мэр Большого Манчестера увеличил долю голосов Лейбористской партии с 45% на всеобщих выборах 2024 года почти до 55%.

Отставка Стармера: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер призвала Стармера уйти в отставку во время частной беседы, состоявшейся в эти выходные. Министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Питер Кайл в беседе с журналистами отметил, что ранее у него состоялся откровенный разговор со Стармером о вызовах, с которыми сталкивается политик. Угроза положению Стармера нарастала месяцами и резко усилилась в пятницу, когда его соперник Энди Бернем получил место в парламенте, что позволяет ему официально начать борьбу за лидерство в партии.

Также мы писали, что Стармер объявил о своей отставке в понедельник, 22 июня. Он заявил, что покидает и пост лидера Лейбористской партии и уже сообщил королю о своем решении. По его словам, у партии возникли сомнения относительно того, сможет ли он возглавить её на следующих всеобщих выборах. Стармер добавил, что получил ответ партии на этот вопрос и "отнесся к нему с уважением". Стармер сообщил, что обратился к Национальному исполнительному комитету Лейбористской партии с просьбой разработать график конкурса на пост лидера партии. По данным Sky News, выдвижение кандидатур продлится с 9 по 16 июля, а в сентябре уже может появиться новый лидер Лейбористской партии.

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