По его словам, утрата США как стратегического партнёра стала бы тяжёлым ударом для Украины.

Без американских данных Украина теперь уже в большой степени обходится. Такую мысль высказал корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер, анализируя перспективу потери американских разведданных в случае отказа принять условия президента США Дональда Трампа.

"Они были жизненно важны в первые месяцы полномасштабного вторжения, в 2022 году, но с тех пор Киев нашёл альтернативу: поставщиков коммерческих спутниковых данных", - написал Гарднер.

По его словам, без чего Киев обойтись не может - это без западного оружия, особенно зенитных ракет Patriot, которые нужны для перехвата российских баллистических и крылатых ракет.

Он считает, что более надёжные европейские союзники Украины могут частично восполнить недостачу, но утрата США как стратегического партнёра стала бы тяжёлым ударом и вероятно подтолкнула бы президента РФ Владимира Путина к тому, чтобы с удвоенной силой стараться привести соседа к покорности

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал:

"Киев справится без американских разведданных… мир уже не тот, что прежде, и возможности сбора данных из целого ряда источников стали гораздо шире".

Давление со стороны США

Ранее агентство Reuters сообщило, что США пригрозили Украине прекратить обмен разведывательными данными и поставки оружия, чтобы заставить ее согласиться на "мирный план", разработанный при участии россиян.

Отмечалось, что Киев находится под бешеным давлением Белого дома, самым большим, чем во время любых предыдущих мирных переговоров.

