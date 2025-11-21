Сейчас Киев находится под большим давлением со стороны Вашингтона, чем во время любых предыдущих мирных переговоров. У Трампа требуют подписать документ до 27 ноября.

США пригрозили Украине прекратить обмен разведывательными данными и поставки оружия, чтобы заставить ее согласиться на "мирный план", разработанный при участии россиян.

Об этом сообщило со ссылкой на два источника агентство Reuters. В частности, они заявили, что Киев находится под бешеным давлением Белого дома, самым большим, чем во время любых предыдущих мирных переговоров.

Также источники проинформировали, что США хотят, чтобы Украина подписала рамочное соглашение до следующего четверга - 27 ноября.

"Они хотят остановить войну и хотят, чтобы Украина за это заплатила", - сказал один из источников.

Как в Европе оценили "мирный план" Трампа

Как сообщал УНИАН, европейские официальные лица заявили, что многие аспекты плана остаются непонятными, включая вопрос о НАТО и возможных территориальных уступках Украины. Европа обеспокоена, что предоставление РФ территориальных уступок поощрит ее агрессию, а вот Белый дом с оптимизмом относится к новому плану.

СМИ писали, что этот так называемый мирный план готовили в тайне, без участия европейских и украинских представителей. Но при этом Белый дом консультировался с Кремлем.

