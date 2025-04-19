Прошло уже около 100 дней с момента вступления Трампа на должность и с того момента договориться о мире в Украине так и не удалось.

Разочарованный своей неспособностью быстро заключить мирное соглашение между Россией и Украиной, президент США Дональд Трамп заявил, что готов "взять паузу", если Россия и Украина не смогут в ближайшее время договориться об урегулировании полномасштабной войны — даже если это отступление от дипломатии может иметь катастрофические последствия для Украины и Европы.

Оказалось, что Украина - это не проблема, которую можно решить за один день, а усилие, которое потребует систематической дипломатии и давления на Россию, заявил колумнист, освещающий международные дела, Дэвид Игнатиус в материале для The Washington Post.

По словам нескольких источников, знакомых с ходом переговоров, основной тупиковой ситуацией, с которой столкнулись Трамп и его переговорщики, - это отказ России идти на компромиссы по основным вопросам.

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Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф недавно более четырех часов беседовал с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Но, по словам источников, Путин не отступил от своих жестких требований, чтобы Россия получила украинскую территорию и доминирующее положение в сфере безопасности.

"В четверг Уиткофф представил украинским и европейским лидерам переговорную схему, разработанную по итогам встречи с Путиным. Но в ней было так много уступок Москве по вопросам безопасности, что украинские и европейские официальные лица отказались", - отметил Игнатиус. При этом сообщается, что сделка может предусматривать контроль Россией над 5 оккупированными областями, а Украине будет запрещено вступать в НАТО.

При этом журналист заявляет, что президенту Украины Владимиру Зеленскому будет трудно "проглотить" нынешний план Уиткоффа. "Но решающим фактором может стать то, что он не включает в себя гарантии безопасности, предоставляемые США. Вместо этого Украина, очевидно, будет предоставлена сама себе при помощи европейских стран, но, вероятно, без американской "поддержки"", - добавил Игнатиус.

При этом, по его словам, без американской помощи военной и разведывательной поддержки Европы будет недостаточно для защиты Украины после заключения мирного соглашения. У европейцев нет достаточного количества войск или современного оружия, чтобы сдержать тотальную атаку России.

У них нет систем командования и управления, необходимых для контроля за прекращением огня и координации ответных действий на будущую российскую агрессию, говорится в материале.

Самая главная проблема для Европы - это разведка. Без американской спутниковой разведки Украина не может предвидеть российские ракеты, беспилотники и другие атаки. У европейцев, в свою очередь, нет хорошей альтернативы.

Другие новости о возможном перемирии

Ранее УНИАН сообщал, что Путин объявил "пасхальное перемирие" в войне против Украины. По его словам, все боевые действия прекращаются с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

"При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий", - отмечается в сообщении Кремля.

Кроме того, экс-посол Великобритании рассказал, как заставить РФ прекратить огонь. Теперь на Россию оказывается давление, чтобы она "села за стол переговоров".

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