Режим прекращения огня начнется уже сегодня вечером.

Российский диктатор Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в войне против Украины.

Все боевые действия прекращаются с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля, сообщил Кремль.

"Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия", - говорится в сообщении Кремля.

Видео дня

Там добавили, что ожидают от Украины такого же шага.

"При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий", - отмечается в сообщении.

Война в Украине: новости

Сегодня стало известно, что на Херсонщине на Пасху ввели специальный режим светомаскировки. Как уточнил УНИАН представитель Херсонской ОГА Александр Толоконников, речь идет о вынужденных мерах безопасности, связанных с атаками, которые россияне осуществляют на города и села. Он добавил, что местные власти стремятся предотвратить трагедии.

Ранее военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заявил, чтоПутин воздержится от приказов бить по украинским городам на Пасху. Но предупредил, что полностью исключать удары не стоит.

Вас также могут заинтересовать новости: