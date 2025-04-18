По его словам, американцы, украинцы и европейцы договорились о предложении, с которым "очевидно, россияне не согласились".

Бывший посол Великобритании в Украине заявил, что на Россию необходимо оказать давление, чтобы договориться о прекращении огня.

Как пишет Sky News, Уильям Тейлор уверен, что Вашингтон "все еще настоятельно требует" прекратить войну. Он отметил, что президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский договорились о 30-дневном прекращении огня, и американский лидер представил это российскому правителю Путину, но тот отказался. И теперь на Россию оказывается давление, чтобы она "села за стол переговоров".

"В этом и заключается проблема, и именно здесь необходимо оказать давление", - сказал Тейлор.

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Бывший посол считает, что лучше иметь согласованное прекращение огня. По его словам, американцы, украинцы и европейцы договорились о предложении, с которым "очевидно, россияне не согласились".

"Они [Россия] продолжают воздерживаться, поэтому для достижения этого общего соглашения, чтобы можно было проработать детали, потребуется такое давление", - добавил Тейлор.

Возможность перемирия в Украине

17 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что уже на этой неделе он должен получить ответ РФ относительно предложения о прекращении огня в Украине.

В ответ постоянный представитель России в ООН Василий Небензя сказал, что прекращение огня в войне "пока нереалистично". По его словам, в вопросе прекращения огня "есть препятствие". Он обвинил Украину в якобы нарушении моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры, хотя РФ сама его регулярно нарушала и терроризировала гражданское население Украины.

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