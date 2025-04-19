По словам собеседников издания, такой шаг свидетельствует о "стремлении Трампа добиться прекращения огня".

США готовы признать незаконно аннексированный Крым российским в рамках широкой сделки о мире между Москвой и Киевом. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что потенциальная уступка является последним сигналом того, что президент Дональд Трамп стремится закрепить соглашение о прекращении огня, и это произошло после того, как он и госсекретарь Марко Рубио заявили, что администрация готова отказаться от своих усилий по посредничеству в установлении мира, если прогресс не будет достигнут быстро.

"Это может подорвать международные законы и договоры, запрещающие захват земель с применением силы. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что не уступит территорию Москве. Но этот шаг был бы благом для президента России Владимира Путина, который давно добивается международного признания суверенитета России в Крыму", - сказано в статье.

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Источники издания заявили, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Чиновник США, знакомый с переговорами, на вопрос о возможности признания Крыма отказался комментировать подробности переговоров.

Один из европейских чиновников ранее сказал, что планы США, которые необходимо дополнительно обсудить с Киевом, не приведут к окончательному урегулированию, и что европейские союзники не признают любые оккупированные территории российскими.

Заявления США об украинских территориях

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф, который встречался с Путиным трижды, сказал на этой неделе, что ключ к общему соглашению вращается вокруг "пяти территорий", не предоставив более подробной информации. Россия настаивает на том, что ее военный захват частей Украины с 2014 года, включая Крымский полуостров и большие территории четырех областей - Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой - должен быть признан в любом соглашении.

Позже Зеленский обрушился на Уиткоффа из-за "принятия российской стратегии" и сказал, что у посланника Трампа нет "мандата обсуждать украинские территории, потому что эти территории принадлежат нашему народу".

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