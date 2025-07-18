Рассказываем интересные факты о жизни женщин в Древнем Риме.

В прежние времена жизнь людей была более жестокой. Это нашло свое отражение и в законах. Сегодня рассмотрим, как наказывали женщин за измену в Древнем Риме и какой была их жизнь.

Как выглядели женщины в Древнем Риме

В те времена повседневной одеждой женщин были льняные или шерстяные туники, доходящие до щиколоток.

Для демонстрации статуса могли надеть длинное свободное платье - столу. Его носили замужние женщины. На плечи или голову при выходе на улицу накидывали паллу. Это длинный платок, шаль или накидка.

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На ноги надевали закрытые туфли или сандалии. Украшения были такими же, как у нас. Привычные кольца, серьги, браслеты и ожерелья. Их делали из серебра и золота, янтаря, жемчуга и бусин.

Прически были очень простыми. Волосы носили распущенными или подвязывали повязкой. В качестве украшений использовались шпильки, заколки из золота, слоновой кости или бронзы, цветы и драгоценности.

Даже в те времена светлая кожа была в почете - ее считали признаком аристократии. Поэтому кожу отбеливали с помощью свинцовой пудры, мела, уксуса. Из косметики у женщин того времен були румяна из охры или вина с травами, тени из сурика и сажи, а также ароматические масла и духи из роз, лавра и мирры.

Брови подводили углем или сурьмой, модным было соединять их "в одну линию".

Отдельного внимание заслуживает то, как называли женщин в Древнем Риме.

У знатных римлянок не было личного имени, как у мужчин. Их называли по родовому имени отца (например, Клавдия от рода Клавдиев). Сестер отличали как старшая (Maior) и младшая (Minor). Иногда еще добавляли прозвища в зависимости от внешности или характера.

Нейтральным словом для обозначения женщин является Femina, а если это уважаемая и замужняя женщина, мать семейства - Matrona. Для вдов также было отдельное слово - Vidua.

Незамужних девушек и девочек называли Puella. Для рабынь и служанок было одно слово - Ancilla. Если ее освобождали, то термин менялся на Liberta. При этом свою хозяйку служанки и рабыни называли Domina.

Наказание за измену

Теперь перейдем к тому, как наказывали изменщиц в Древнем Риме. Для мужчин и женщин правила были абсолютно разными.

Муж имел право убить супругу, если ловил ее вместе с любовником. Это считали делом чести, а не преступлением.

Если женщине оставляли жизнь, то могли провести развод с публичным обвинением в прелюбодеянии и позором. В итоге изменщица теряла свое приданое, гражданские права и была исключена из приличного общества.

В 18 году до нашей эры законы изменились. Измена перестала быть семейным делом и перешла в разряд уголовных преступлений.

За донос на жену отвечал муж или отец. За это ее ссылали на отдаленный остров. Например, старшую дочь императора Октавиана Августа изгнали, а ее отец от нее навсегда отказался из-за измены и распущенности.

При этом мужчины могли беспрепятственно посещать публичные дома, имели любовниц и это не порицалось обществом.

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