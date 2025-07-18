Лучше, чем 'аналоговнетный Циркон': в Индии тестируют новую гиперзвуковую ракету

Индия готовится стать четвертой страной, обладающей гиперзвуковым оружием.

Индия практически готова провести испытания новой гиперзвуковой ракеты, которая может двигаться со скоростью, в восемь раз превышающей скорость звука, и поражать цели на расстоянии до 1500 километров. Характеристики ракеты значительно превышают возможности российского гиперзвукового оружия. Об этом сообщает военный портал Defense Express.

Гиперзвуковая крылатая ракета с увеличенной траекторией полета ET-LDHCM разработана в рамках проекта Vishnu Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) страны. Заявленные характеристики существенно превышают характеристики индийской крылатой ракеты BrahMos, которая сейчас стоит на вооружении в Индии и была разработана с участием России.

Российские корни этой ракеты отражены даже в названии. Первая часть названия происходит от реки Брахмапутра, а вторая – от реки Москва.

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Но сейчас Индия идет дальше в своей ракетной программе. ET-LDHCM оснащена реактивным двигателем Scramjet на воздушно-дыхательной тяге. Он использует атмосферный кислород, а не на традиционный вращающийся компрессор. Это позволяет ракете достигать скорости 8 Махов, или примерно 11 000 км/ч, по сравнению со скоростью 3 Маха у BrahMos, составляющей около 3 675 км/ч. В DRDO заявили, что уже провели первые испытания двигателя, во время которых двигатель проработал 16,6 минут.

ET-LDHCM достаточно универсальная и может запускаться с наземных, морских или воздушных платформ. Заявленная дальность новой разработки – 1500 км. Это значительный скачок по сравнению с BrahMos, который летает на расстояние до 450 км.

Предполагается, что ракета может нести полезную нагрузку от 1 000 до 2 000 кг и предназначена для доставки как обычных, так и ядерных боеголовок. В Индии говорят, что она может лететь на малой высоте, что позволяет избежать радиолокационного обнаружения. Кроме того, заявляется, что ракета имеет высокую точность наведения на цель, а это позволяет наносить удары по критически важным объектам инфраструктуры в труднодоступных районах.

Как пишет The Economictimes, Индия ускоряет модернизацию своей обороны на фоне противостояния с Пакистаном. Это включает в себя модернизацию ракетных программ, таких как BrahMos, Agni-5 и Akash.

"В настоящее время только Россия, США и Китай обладают технологией гиперзвуковых крылатых ракет. Если испытания ET-LDHCM в Индии окажутся успешными, она присоединится к этой небольшой группе стран, обладающих собственным гиперзвуковым потенциалом", - говорится в статье The Economictimes.

По мнению авторов Defense Express, заявленные характеристики ракеты на порядок лучше, чем у российской ракеты "Циркон", про которую российский диктатор Владимир Путин говорил "аналогов нет". В Defense Express отмечают, что обе ракеты используют гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель. Но если "Циркон" несет до 150 кг полезной нагрузки, то ET-LDHCM – от 1000 до 2000 кг.

"При этом "Циркон" не продемонстрировал полетов на низкой высоте и способности маневрировать. Кроме того, после того, как ВСУ сбили два "Циркона" в 2024 году, которые летели на Киев, теперь ее стараются не вспоминать даже в РФ", - добавили в Defense Express.

Однако авторы портала достаточно скептически оценивают и заявленные характеристики индийской ракеты. Они напоминают, что в Индии нет стратегических бомбардировщиков. Значит, запускать ракету смогут только самолеты тактической авиации, а это означает, что существуют определенные ограничения на массу и габариты оружия. Некоторые индийские СМИ заявили, что уже были проведены первые испытания ET-LDHCM. Но DRDO это не подтверждает. По данным некоторых СМИ, они ждут выделения средств от Минобороны.

Китайские гиперзвуковые разработки

Напомним, что американских военных беспокоят успехи Китая в области разработки гиперзвуковых ракет. При этом основной проблемой они называют то, что китайская ракетная программа базируется на американских исследованиях, полученных с помощью шпионажа. Кроме того, в китайской военной отрасли программы гиперзвуковых разработок получили статус общегосударственных проектов, что снимает с разработчиков финансовые вопросы.

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