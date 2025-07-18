По Киевской области также введен повышенный уровень опасности.

Киев готовится к непогоде. В городе на пятницу, 18 июля, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Днем 18 июля грозы", - сообщают синоптики.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для Киевской области.

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Из-за непогоды синоптики ввели І уровень опасности, желтый.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических предприятий", - предупреждают специалисты.

Погода в Киеве

18 июля на Киевщине будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, а днем пройдет дождь и гроза.

Ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области ночью 13-18°, днем 21-26°, а в Киеве столбики термометров покажут 21-23°.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 18 июля в большинстве регионов Украины, за исключением южных областей, ожидается дождливая погода с грозами. Самые сильные ливни пройдут в западной части страны.

Согласно ее сообщению, температура воздуха в западных областях будет колебаться от +17 до +23 °C, на севере - от +23 до +27 °C, в центральных регионах - от +17 °C в Винницкой области до жарких +32 °C в Днепропетровской области. На востоке будет еще жарче - +27...+35 °C, а на юге - от +28 до +32 °C.

Также она добавила, что уже с 21-22 июля ожидается постепенное повышение температуры.

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