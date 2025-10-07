Российскому лидеру исполнилось 73 года.

В свой 73-й день рождения президент России Владимир Путин получил поздравления от мировых диктаторов.

Одним из первых его поздравил правитель Северной Кореи Ким Чен Ын. Он выразил уверенность в вечной дружбе и продолжении союзнических отношений между двумя странами.

Диктатор отметил, что якобы "благодаря мудрому руководству и патриотической преданности Путина Россия сегодня демонстрирует свою славу как мировая держава". По его словам, РФ играет ведущую роль в построении нового, многополярного мира.

Видео дня

Беларуский диктатор Александр Лукашенко пожелал Путину здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемых сил и энергии для новых успехов на высшем государственном посту.

"Принципиальность и целеустремленность, верность долгу и политическая мудрость, исключительная преданность родине и твердая воля в отстаивании ее национальных интересов снискали Вам всенародное признание в обществе и уважение зарубежных коллег", - сказано в его поздравлении.

Пророссийский экс-президент Молдовы Игорь Додон также поздравил Путина. По его словам, граждане его страны якобы "видят в России надежного партнера и союзника".

Заявления Путина

Ранее Путин угрозами отреагировал на новости о вероятности поставки Украине американских дальнобойных ракеты Tomahawk. Как заявил он в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину, поставки этих ракет Украине приведут к "разрушению позитивных тенденций в отношениях России и США".

