В свой 73-й день рождения президент России Владимир Путин получил поздравления от мировых диктаторов.
Одним из первых его поздравил правитель Северной Кореи Ким Чен Ын. Он выразил уверенность в вечной дружбе и продолжении союзнических отношений между двумя странами.
Диктатор отметил, что якобы "благодаря мудрому руководству и патриотической преданности Путина Россия сегодня демонстрирует свою славу как мировая держава". По его словам, РФ играет ведущую роль в построении нового, многополярного мира.
Беларуский диктатор Александр Лукашенко пожелал Путину здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемых сил и энергии для новых успехов на высшем государственном посту.
"Принципиальность и целеустремленность, верность долгу и политическая мудрость, исключительная преданность родине и твердая воля в отстаивании ее национальных интересов снискали Вам всенародное признание в обществе и уважение зарубежных коллег", - сказано в его поздравлении.
Пророссийский экс-президент Молдовы Игорь Додон также поздравил Путина. По его словам, граждане его страны якобы "видят в России надежного партнера и союзника".
Заявления Путина
Ранее Путин угрозами отреагировал на новости о вероятности поставки Украине американских дальнобойных ракеты Tomahawk. Как заявил он в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину, поставки этих ракет Украине приведут к "разрушению позитивных тенденций в отношениях России и США".