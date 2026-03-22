Неизвестные 'туристы' запустили дроны над базой НАТО, и теперь этим занимается полиция, – СМИ

Уже известно, что группу "туристов" задержали, некоторые дроны изъяли и выписали штрафы.

Норвежская полиция задержала группу иностранцев, которые запускали FPV-дроны непосредственно возле стратегического военного объекта. Инцидент произошел вблизи базы Рамсунд, которая является ключевым логистическим узлом Военно-морских сил страны на севере, сообщает норвежское издание NRK со ссылкой на официальные данные правоохранительных органов.

База Рамсунд – это сердце морской логистики Норвегии. Именно здесь расположены основные склады и пункты обеспечения флота за Полярным кругом. Появление неизвестных летательных аппаратов в таком районе мгновенно вызвало тревогу.

По подозрению в незаконной съемке задержали шесть человек. Группа называла себя обычными туристами, однако их интерес к закрытому военному объекту вряд ли был случайным. Всем фигурантам уже выписали солидные штрафы, два дрона конфисковали в качестве вещественных доказательств. Сейчас следователи выясняют, имели ли эти "путешественники" связь с российскими спецслужбами.

Видео дня

Этот случай – лишь часть общей картины, ведь в последнее время неизвестные беспилотники все чаще появляются над объектами Альянса по всей Европе. Особая активность наблюдается там, где готовят украинских военных или хранят западное оружие.

Подобные инциденты с дронами над базами НАТО

УНИАН неоднократно сообщал об аналогичных провокациях на других военных базах НАТО. Например, дроны фиксировали в Германии. Они систематически появлялись над базами, где украинские экипажи осваивали танки Leopard.

В Великобритании дроны несколько ночей подряд кружили над базами ВВС США, что вызвало серьезное беспокойство Пентагона.

Также масштабная сеть агентов пыталась отслеживать поставки техники через железнодорожные узлы и вблизи аэропорта Жешув в Польше. Среди шпионов был и гражданин Украины.

