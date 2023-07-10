Польские правоохранители задержали российского шпиона. Подозреваемый оказался гражданином Украины.
"Задержан еще один член шпионской сети, работавшей на российскую разведку. Подозреваемый вел наблюдение за военными объектами и морскими портами. Россия систематически присылала ему вознаграждение", - заявил глава МВД Польши Мариуш Каминский.
Национальная прокуратура сообщила, что задержанный является гражданином Украины. Он находится на территории Польши с 2019 года. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
Отмечается, что это уже 15 человек, задержанный в рамках расследования шпионской сети, сотрудничающей с российскими спецслужбами. Подозреваемые, идентифицированные как иностранцы из восточных стран, вели разведывательно-пропагандистскую деятельность против Польши и готовили диверсии по поручению российской разведки.
В конце июня спецслужбы задержали россиянина, подозреваемого в шпионаже. Прокурор Люблинского отделения Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры предъявил задержанному обвинения в участии в организованной преступной группе и разведке против интересов Польши. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
В ходе следствия было установлено, что задержанный является профессиональным спортсменом клуба первой лиги. СМИ установили, что речь идет о хоккеисте Максиме С. В Польше он должен был осуществлять деятельность, связанную с разведкой объектов критической инфраструктуры в нескольких воеводствах. Он также должен был информировать своих заказчиков о результатах разведки, за что и получал вознаграждение. Задержанный гражданин РФ находится в Польше с октября 2021 года.
Российские шпоны в Европе - последние новости
В начале года издание The Washington Post писало, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину в Европе почти уничтожили российскую шпионскую сеть. Позже издание Politico сообщило, что Кремль пытается восстановить сеть шпионов в Европе. Кроме того, Москва пытается возродить шпионский центр на Кубе.
27 июня Федеральная разведывательная служба Швейцарии сообщила, что Швейцария оказалась одним из "лидеров" в Европе по количеству российских шпионов в стране.