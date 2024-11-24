В ВВС США отметили, что дроны различались по размеру и конфигурации.

Военно-воздушные силы США заметили неопознанные БПЛА над тремя авиабазами в Великобритании. Пока американские военные не уверены в том, что это были враждебные беспилотники, пишет The Guardian.

В ВВС США рассказали журналистам, что Небольшие беспилотные летательные аппараты заметили в период с 20 по 22 ноября над авиабазами ВВС Британии Лейкенхит и Милденхолл в графстве Саффолк, а также над авиабазой Фелтвелл в Норфолке. Военные не уточнили, применялись ли какие-либо защитные механизмы.

"Количество беспилотников колебалось, и они различались по размеру, а также конфигурации. За ними велось активное наблюдение, и руководители установки пришли к выводу, что ни одно из вторжений не затронуло присутствующих на базе людей или критически важную инфраструктуру", - поделился представитель ВВС США в Европе.

Видео дня

Американские военные подчеркнули, что они оставляют за собой право защищать авиабазы в случае вторжения.

"Мы продолжаем контролировать наше воздушное пространство и работаем с властями принимающей страны и партнерами миссии, чтобы обеспечить безопасность персонала, объектов и активов базы", - добавил представитель ВВС США в Европе.

В Минобороны Великобритании отметили, что серьезно относятся к угрозам и принимают жесткие меры на оборонных объектах, рассказали журналисты. В ведомстве намекнули, что в случае угрозы по дронам применяется огонь.

Беспилотные летательные аппараты - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Украина протестирует эстонские ракеты для сбивания беспилотников. Первые образцы ракет для тестов поступят до конца 2024 года.

Кроме того, эксперты рассказывали, что россияне используют Курскую область как "полигон" для новейших беспилотников. По их словам, Курская область также может использоваться как "полигон для обкатки" операторов дронов.

Вас также могут заинтересовать новости: