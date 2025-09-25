Польский премьер призвал не поддаваться на иллюзии.

Неожиданное заявление Дональда Трампа о способности Украины вернуть все свои территории военным путем изрядно обеспокоило европейских лидеров. Свои опасения на страницах соцсети Х изложил польский премьер-министр Дональд Туск.

"Президент Трамп заявил, что Украина может, при поддержке Европейского Союза, вернуть себе всю свою территорию. За этим странным оптимизмом скрывается намерение уменьшить привлечение США и переложить ответственность за окончание войны на Европу", - написал Туск.

Он добавил, что правда лучше иллюзий.

Видео дня

Трамп заговорил о победе Украины

Как писал УНИАН, ранее на этой неделе Трамп ошарашил мир заявлением, резко контрастирующим с его высказываниями первых недель президентства. Если в феврале он упрекал Зеленского в том, что тот "не имеет карт" на руках, то теперь президент США убежден в способности Украины изгнать россиян со всей своей территории - при поддержке Европы.

По данным The Wall Street Journal, неожиданный оптимизм Трампа связан с тем, что президенту США на пальцах объяснили реальные "достижения" России на фронте за три года. Кроме того, Зеленский якобы рассказал ему о планах нового украинского контрнаступления, которые поразили хозяина Белого дома.

Вас также могут заинтересовать новости: