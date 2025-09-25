Новая позиция США по войне в Украине: Вloomberg разобрался, чего на самом деле хочет Трамп

Публично Трамп стал на сторону Украины, но реального давления на Россию он не оказывает. Вместо этого перекладывает бремя войны на Европу.

Пока Украина и ее союзники обсуждали новость о новом оптимистическом видении Дональдом Трампом перспектив Киева в войне против российского вторжения, появились признаки усиления давления на Европу со стороны Трампа. Об этом говорится в материале Вloomberg.

Издание пишет, что украинские и европейские чиновники приветствовали изменение риторики Трампа, который после встречи с президентом Владимиром Зеленским написал о способности Украины с помощью Европы восстановить территориальную целостность. Однако, как пишет Вloomberg, частным образом они были более осторожными.

"Они чувствуют, что Трамп перекладывает на них ответственность за окончание войны. Хотя Трамп, казалось, установил базовый уровень поддержки США, успокоив опасения союзников о прекращении жизненно важной военной помощи, чиновники также предупредили, что мнение Трампа может снова измениться", - говорится в материале.

Видео дня

Утверждение Трампа, что Украина может отвоевать территории, противоречит оценкам большинства разведок союзников. Там считают, что ситуация на данный момент патовая.

Намекая, что Россия может быть "бумажным тигром" на грани экономического кризиса, Трамп "на самом деле просто пытается раздражать Путина", сказал журналистам Курт Волкер, который был специальным посланником для переговоров с Украиной во время первого срока Трампа, и добавил:

"Но он не намекает, что собирается что-то с этим делать. Трамп все еще хочет заключить сделку с Путиным и заработать на ней, но новые санкции могут усложнить эту задачу. Поэтому вместо того, чтобы искать решение в США, он перекладывает вину на Европу. Завтра все может снова измениться".

Также Вloomberg пишет, что на фоне призывов союзников усилить давление на Россию, Трамп усилил давление на Европу. Продолжает, в частности, требовать сокращения закупок нефти и газа из России. ЕС пообещал ускорить шаги по ограничению поставок нефти и сжиженного природного газа.

А требования Трампа применить европейские пошлины в размере до 100% для Китая и Индии являются гораздо более сложной задачей для союзников. ЕС обычно не применяет таких радикальных вторичных санкций, ведь блок сильно зависит от торговли с Китаем.

"Это отчасти стратегия, чтобы отвлечь внимание, отвлечь и якобы перебросить мяч европейцам, сказав: "Ну, вы первые", - сказала Лиана Фикс, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям по вопросам Европы. Авторы напомнили, что хотя Трамп и ввел высокие пошлины для Индии за ее закупки российской нефти в ходе торговых переговоров, он все еще ведет торговые переговоры с Китаем и отказался от значительного повышения пошлин в начале этого года.

Также Вloomberg со ссылкой на источники пишет, что Путин пришел к выводу, что военная эскалация является лучшим способом заставить Украину пойти на переговоры на его условиях и что Трамп вряд ли сделает много для укрепления обороны Киева.

Как изменилась позиция Трампа

Напомним, что во вторник в своем посте в соцсетях Трамп резко изменил свое предыдущее мнение о том, что Украина "не имеет козырей" в этой борьбе. Он написал, что Украина может отвоевать утраченные территории и даже "пойти дальше". Однако он не предложил никаких новых шагов США в поддержку Киева, оставив это на усмотрение союзников в Европе. В заметке также не упоминалось о новых мерах по усилению санкций против России.

Вас также могут заинтересовать новости: