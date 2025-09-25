Президент США призвал и Турцию отказаться от российских энергоресурсов.

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с турецким лидером Реджепом Эрдоганом заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин "должен остановиться". Он также подчеркнул, что Россия потратила миллионы долларов на бомбы, ракеты и жизни людей, но практически не продвинулась на территории Украины.

Говоря об Эрдогане, американский лидер подчеркнул, что хотел бы, чтобы Турция перестала покупать нефть у России, пока оккупанты "продолжают свое безудержное наступление против Украины". И также указал на возможность Турции повлиять на события в Украине.

"Все уважают Эрдогана, и я его тоже уважаю. Он может оказывать большое влияние на ход войны в Украине, если захочет, но предпочитает сохранять нейтралитет", - подчеркнул Трамп и добавил, что президент Турции пользуется огромным уважением по всему миру, включая Украину и Россию.

Эрдоган построил мощную армию и активно использует американское оборудование, а еще он "знает Путина так же хорошо, как и Трамп".

Другие заявления президента США

Ранее УНИАН сообщал, чего на самом деле хочет Трамп после того, как резко изменил свою позицию в сторону России. Украинские и европейские чиновники приветствовали изменение риторики Трампа, но все же нужно проявлять осторожность.

В Польше тоже озвучили беспокойство после слов президента США. Они увидели в заявлении Трампа о победе Украины "двойное дно". "За этим странным оптимизмом скрывается намерение уменьшить привлечение США и переложить ответственность за окончание войны на Европу", - написал премьер-министр Польши Дональд Туск.

