Синяки на руках и необычная походка: физиотерапевт предположил, какая болезнь у Трампа

Физиотерапевт Адам Джеймс считает, что у Трампа есть некоторые тревожные неврологические симптомы, которые, в частности, могут указывать и на лобно-височную деменцию.

Разговоры о здоровье 79-летнего президента США Дональда Трампа то и дело поднимаются в СМИ. Поводом для новых слухов стали синяки на руках политика и его "сомнительное поведение" на публике. Лицензированный физиотерапевт с 14-летним стажем Адам Джеймс поделился мнением в программе The David Pakman Show на YouTube-канале, что у главы Белого дома может быть диагноз.

Новые слухи о том, что у президента США не все так хорошо со здоровьем, появились после Международного экономического форума в Давосе, когда на его руках заметили видимые синяки.

Также физиотерапевт не исключил, что у Трампа есть некоторые тревожные неврологические симптомы, которые, в частности, могут указывать и на лобно-височную деменцию. После установления диагноза, это прогрессирующее заболевание обычно имеет продолжительность жизни от 7 до 12 лет.

Видео дня

Джеймс предполагает, что симптомы Трампа, по-видимому, прогрессируют быстрее и потенциально у него есть всего 2-4 года жизни.

В частности, он поделился, что заметил два симптома у Трампа, указывающие на эту болезнь. Например, его необычная модель походки: маховые движения ногами и трудности с равновесием. Это указывает на слабость одной стороны тела, возможно, вследствие инсульта.

Еще опасения вызывает невнятная речь Трампа, путаница в элементарных фактах, в частности, в названиях стран, а также стандартный и часто повторяемый набор фраз, например: "Если бы я был президентом, этого бы не случилось".

"Его лобная доля уменьшается в размерах внутри черепа", – отметил Джеймс, приводя в качестве потенциального доказательства МРТ и когнитивные оценки.

Также физиотерапевт указывает и на очевидное отсутствие у Трампа контроля над импульсами. В частности, обсуждение президентом на публике конфиденциальной военной или личной информации. Вероятно, это указывает на повреждение участков мозга, отвечающих за принятие решений.

Оценка в 2-4 года жизни при таком диагнозе может показаться чрезмерной, но Джеймс отмечает, что у главы Белого дома есть и сопутствующие факторы: солидный возраст, когнитивные нарушения и хронические заболевания, способные ускорить развитие лобно-височной деменции.

Предполагается, что даже неограниченный доступ к лучшей медицине в мире не спасет, если Трамп не будет строго следовать рекомендациям врачей.

Дональд Трамп: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что американская рэперша Ники Минаж на мероприятии, организованном Министерством финансов в Вашингтоне, публично поддержала президента США Дональда Трампа, несмотря на критику со стороны оппонентов. Минаж добавила, что ненависть или то, что люди говорят, на нее никак не влияет. В ответ Трамп публично поблагодарил рэпершу, назвав ее "величайшей и самой успешной женщиной-рэпершей в истории".

Также мы писали, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо опроверг, что обсуждал во время саммита в Давосе с лидерами Европы состояние здоровья президента США, о чем написало Politico. Фицо написал в соцсети, что это ложь и попытка таким образом разрушить конструктивные отношения, которые Словакия имеет со всеми четырьмя уголками мира. Премьер Словакии добавил, что якобы были попытки сорвать его визит в США, как это было, когда он должен был ехать в Россию.

Вас также могут заинтересовать новости: