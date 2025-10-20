Эксперт отметил, что нынешняя власть Беларуси остается сателлитом Кремля.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и в дальнейшем будет ориентироваться на кремлевский режим и собственные интересы в вопросе завершения войны в Украине, а люди его команды своими заявлениями демонстрируют, в первую очередь своим гражданам, что якобы могут повлиять на процесс.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН директор Программы российских и белорусских студий Совета внешней политики "Украинская призма" кандидат исторических наук Ярослав Черногор, комментируя заявление председателя Комитета государственной безопасности Беларуси Ивана Тертеля.

"Эти люди, которые в режиме Лукашенко задействованы, просто ищут очередной способ для того, чтобы оправдать свое существование у власти и показать, в первую очередь своим гражданам, что они якобы причастны к тем процессам, которые происходят в регионе", - отметил Черногор.

Видео дня

Он подчеркнул, что мы постоянно видим, как время от времени Лукашенко говорит и о братских украинском и белорусском народах, и о том, что он против этой войны.

"Но его же слова ничего не означают. Мы должны смотреть на его действия. А действия показывают, что он участвует во всех мероприятиях Путина. Он едет в Москву, едет в Китай. Его предприятия, которые он контролирует на территории Белоруссии, работают в три смены для производства продукции военно-промышленного комплекса", - подчеркнул эксперт.

Как отмечает Черногор, нынешняя власть Белоруссии остается сателлитом Кремля. Эксперт пояснил:

"Лукашенко будет ориентироваться на кремлевский режим и собственные интересы. Возможно в какой-то момент совпадет, что это и наш будет интерес. Но. Относительно белорусов у нас один интерес - чтобы не возобновились военные действия с севера и чтобы к этим военным действиям не присоединились беларуские военные".

Он не исключил, что может стать вопрос так, что белорусам надо будет выбирать - или воевать или менять этот режим.

"Лукашенко во многом является марионеткой, как минимум сателлитом Москвы. И если в какой-то момент Москва решит, что выгоднее чтобы Беларусь вступила в эту войну именно в форме прямых военных действий, то у белорусов будет серьезная дилемма - либо свергать режим Лукашенко и не воевать против Украины, либо воевать на стороне России", - сказал Черногор.

Война в Украине - позиция Беларуси

Как сообщал УНИАН, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель заявил, что его ведомство готово к диалогу с Украиной, чтобы "найти консенсус" относительно прекращения войны с Россией.

Киев пока официально не прокомментировал заявление Тертеля.

Как известно, Минск пытается преодолеть международную изоляцию, в которую попал после фальсификации выборов 2020 года и поддержки российского вторжения в Украину.

В сентябре произошло частичное восстановление диалога между США и Беларусью.

В начале октября Александр Лукашенко обвинил Киев в нежелании договариваться, предупредив, что Украина может "перестать существовать как государство", если президент Владимир Зеленский не начнет переговоры.

Вас также могут заинтересовать новости: