Первоначальные предложения специального представителя Трампа по Украине Кита Келлогга по мирному соглашению документом отвергаются.

Одна из европейских разведок ознакомилась с документом, который был составлен влиятельным российским аналитическим центром, тесно связанным с ФСБ. В нем сказано, что Россия должна работать над ослаблением переговорной позиции США по Украине, провоцируя напряженность в отношениях между администрацией Дональда Трампа и другими странами.

Кроме того, Москва должна продвигая свои усилия по демонтажу украинского государства. Об этом сообщает The Washington Post. Издание отмечает, что в вышеупомянутом документе также отвергаются предыдущие планы президента Трампа по заключению мирного соглашения в течение 100 дней. В то же время отмечается, что "мирное урегулирование кризиса в Украине не может произойти раньше 2026 года".

Этот документ также отвергает любой план по введению миротворческого контингента в Украине. В Москве настаивают на "признании суверенитета России над захваченными ею украинскими территориями". К тому же, в документе призывают "к дальнейшему дроблению путем создания буферной зоны на северо-востоке Украины на границе с такими российскими областями, как Брянская и Белгородская, а также демилитаризованной зоны на юге Украины вблизи Крыма, который Россия незаконно аннексировала в 2014 году". Последняя повлияет на Одесскую область, пишут журналисты.

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Также в документе предлагаются различные способы для усиления переговорной позиции РФ: упоминается возможность предложения предоставления доступа к российским полезным ископаемым для США. Примечательно, что речь идет в том числе о ресурсах, которые находятся на оккупированных территориях в Украине.

"В документе предлагается, чтобы Россия согласилась не размещать свои баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в Беларуси, на границе с Европейским Союзом, а в обмен на это Соединенные Штаты согласились бы не размещать новые ракетные системы на континенте. Также предлагается, чтобы Россия прекратила поставки оружия странам, которые считаются "недружественными" к Соединенным Штатам, а в обмен на это Соединенные Штаты прекратили бы вооружать Украину – но добавляется, что прекращение поставок российского оружия союзникам Москвы было бы "трудно реализовать"", – говорится в материале.

Первоначальные предложения специального представителя Трампа по Украине Кита Келлогга по мирному соглашению документом отвергаются.

В документе также сказано, что без официального признания российского суверенитета над захваченными территориями Украины "весьма вероятно", что вооруженный конфликт возобновится в среднесрочной перспективе, "например, после следующей смены администрации в США".

Любые потенциальные уступки со стороны Украины, такие как отказ от членства в НАТО и проведение выборов, в которых будут допущены пророссийские партии, отвергаются как недостаточно далеко идущие. Требуется "полный демонтаж" украинской власти.

Присутствие какого-либо миротворческого контингента в Украине также отвергается как "абсолютно ненужное". Планы США продолжать вооружать Украину после любого мирного соглашения в документе называют "абсолютно неприемлемыми". То же касается и сохранения численности украинской армии на уровне в 1 миллион человек.

"В документе также отвергаются попытки привлечь Россию к мирному соглашению, предложив частично снять санкции", – добавляют авторы.

Известно, что документ подготовили за неделю до встречи РФ и США в Саудовской Аравии, которая состоялась 18 февраля. Российский академик, близкий к высокопоставленным дипломатам РФ, сказал, что основная направленность рекомендаций отражает широкий консенсус в Москве. При этом он добавил, что никогда не ясно, в какой степени руководство Кремля реагирует на готовящиеся для него документы.

Мир в Украине: важные новости

11 марта в Саудовской Аравии состоялась встреча представителей США и Украины. По ее итогам сообщалось, что Украина согласилась на предложение США о немедленном временном прекращении огня продолжительностью 30 дней. Однако сначала на прекращение огня должна согласиться Россия.

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что прекращение огня в Украине можно достичь в течение нескольких дней. Он выразил надежду, что РФ согласится на этот шаг.

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