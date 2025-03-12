Госсекретарь США надеется, что Россия согласится с этим.

Режим прекращения огня в Украине может быть установлен в течение нескольких дней, если РФ на него согласится. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, пишет The New York Times.

Отмечается, что он планирует заставить дипломатов из стран-союзников G7 сосредоточиться на прекращении войны на встрече на этой неделе в Канаде.

"Вот как мы хотели бы, чтобы выглядел мир через несколько дней: ни одна из сторон не стреляет друг в друга - ни ракетами, ни снарядами, ни пулями, ничем, ни артиллерией. Стрельба прекращается, боевые действия прекращаются, и начинаются разговоры", - сказал госсекретарь.

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По его словам, официальные лица США планируют "связаться" с российскими официальными лицами в среду, чтобы обсудить предлагаемое прекращение огня.

"Если их ответ будет отрицательным, это будет крайне прискорбно, и это прояснит их намерения", - добавил он.

Рубио отметил, что когда он, Волц и Стив Виткофф встречались с российскими официальными лицами в Саудовской Аравии в прошлом месяце, казалось, что россияне были открыты для идеи урегулирования войны:

"Они выразили готовность при правильных обстоятельствах, которые они не определили, положить конец этому конфликту".

Он сказал, что одной из его главных целей на встрече G7 было объединение других стран - Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии - является создание единого фронта по поощрению мирных переговоров. В

По его словам, что "идеальным заявлением" по итогам встречи "было бы то, что Соединенные Штаты сделали доброе дело для мира, продвинув этот процесс вперед, и теперь мы все с нетерпением ждем ответа России и настоятельно призываем ее рассмотреть вопрос о прекращении всех военных действий, чтобы люди перестали гибнуть, чтобы прекратились пули и чтобы начался процесс поиска постоянного мира".

Он сказал, что украинские чиновники хотят обеспечить рассмотрение нескольких вопросов на любых переговорах, включая обмен военнопленными, освобождение украинских детей, похищенных Россией, и гуманитарную помощь.

На вопрос о том, какова позиция США по запросу Украины о гарантиях безопасности, чтобы помочь сдержать любые будущие нападения России, Рубио просто сказал, что сдерживание будет частью мирных переговоров.

Рубио сказал, что европейские обещания обеспечить безопасность Украины также будут частью мирных переговоров. Он отметил, что неясно, когда эти страны станут более вовлеченными в переговоры, хотя европейские страны настаивали на том, что они будут центральными игроками в урегулировании, если таковое произойдет.

Госсекретарь преуменьшил любые предположения о том, что он столкнется с враждебностью со стороны американских союзников из-за недавних тарифов президента Трампа.

Встреча в Саудовской Аравии

Рубио и Майкл Уолц, советник Белого дома по национальной безопасности, во вторник встречались с украинскими официальными лицами в Джидде, Саудовская Аравия, чтобы обсудить, как начать переговорный процесс с Россией для прекращения войны.

После встречи во вторник украинские официальные лица заявили, что согласились на американское предложение о 30-дневном временном прекращении огня.

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил "положительные сигналы о перемирии" в Украине. Он добавил, что сейчас американские чиновники отправились в Россию, чтобы обсудить предложенную 30-дневную паузу в боевых действиях. Также Трамп повторил тезис о том, что надеется на прекращение огня, но теперь это зависит от России.

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