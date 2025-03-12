Путину трудно согласиться на перемирие сейчас, Россия идет вперед, - The Telegraph

Несмотря на общее наступление, темпы продвижения российских войск на востоке Украины, где сосредоточены основные боевые действия, несколько замедлились в последние недели.

Российскому правителю Владимиру Путину будет непросто согласиться на соглашение о прекращении огня с Украиной, которое поддерживают США, особенно в то время, когда российские войска продолжают наступление на фронте. Об этом заявил высокопоставленный российский источник в комментарии The Telegraph.

"Трудно Путину согласиться на это в его нынешнем виде", - отметил источник, пожелавший остаться анонимным. "Путин имеет сильную позицию, потому что Россия идет вперед".

Несмотря на общее наступление, темпы продвижения российских войск на востоке Украины, где сосредоточены основные боевые действия, несколько замедлились в последние недели.

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В феврале Москва расширила контроль над 389 квадратными километрами территории, что меньше по сравнению с 431 квадратным километром в январе, 476 в декабре 2024 года и пиковыми 725 квадратными километрами в ноябре.

Однако за последнее время Россия достигла заметного прогресса в Курской области, куда летом вторглись украинские войска. Во вторник Москва заявила, что вернула под свой контроль 12 населенных пунктов.

В то же время другой высокопоставленный российский источник выразил обеспокоенность, что предложение о прекращении огня может быть ловушкой для Кремля, поскольку без четких гарантий и обещаний Путину будет трудно официально остановить войну.

Еще один источник в Москве охарактеризовал соглашение о прекращении огня как маневр, направленный на восстановление военной поддержки и обмена разведывательными данными между США и Украиной, замаскированный под инициативу о перемирии.

Переговоры в Саудовской Аравии 11 марта

Напомним, 11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры между делегациями Украины и Соединенных Штатов Америки. Во время встречи представители стран достигли ряда важных договоренностей.

В частности, согласно совместному заявлению, Киев принял предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня с возможностью продления. Главным условием является принятие и одновременное выполнение прекращения огня Российской Федерацией.

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