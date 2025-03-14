Европейские и азиатские страны могут захотеть иметь ядерный арсенал, если не будет гарантий безопасности со стороны США.

Внешнеполитические шаги президента США Дональда Трампа могут привести к безудержному распространению ядерного оружия, в частности, в Европе и Азии. Об этом сказано в аналитической статье Foreign Policy.

Уточняется, что такие страны, как Южная Корея, Япония, Иран, Саудовская Аравия, Германия, Бельгия, Италия, Испания и Нидерланды являются так называемыми ядерными латентными государствами, которые потенциально могут быстро создать оружие массового поражения. В течение последних восьми десятилетий Соединенные Штаты выступали гарантом безопасности для многих стран как в Европе, так и в Азии.

На сегодняшний день ядерное оружие есть только у девяти стран: США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Израиль, Индия, Пакистан и Северная Корея. Участниками договор о нераспространении ядерного оружия, вступившего в силу в 1970 году, являются 190 государств. Единственными странами, не подписавшими его, являются Индия, Израиль, Пакистан и Южный Судан, а Северная Корея вышла из договора в 2003 году. Эксперты пояснили, что многие страны подписали ДНЯО из-за гарантий США относительно их безопасности, что принято называть "ядерным зонтиком".

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"Без гарантий безопасности США мир мог бы быть более небезопасным, если бы появились еще несколько государств, обладающих ядерным оружием, в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке. Ядерная безопасность и опасения непреднамеренной эскалации в связи с обладанием ядерным оружием означают, что мы могли бы даже увидеть потенциальное применение ядерного оружия - преднамеренное или случайное - которое имело бы катастрофические последствия", - сказано в статье.

По данным издания, гарантии безопасности США, которые долгое время считались весьма надежными, стали основой глобального режима нераспространения, снизившего вероятность ядерной войны. Он позволил странам направлять свои ресурсы на другие цели, включая экономическое процветание. Однако эксперты считают, что доверие многих стран к "ядерному зонтику" США было подорвано Трампом, инаугурация которого состоялась 20 января. Отмечается, что если один из европейских или восточноазиатских союзников Америки по НАТО решит обезопасить себя от ядерной угрозы со стороны РФ, создав собственное оружие массового поражения, может возникнуть эффект домино, который приведет к появлению еще нескольких ядерных держав, а это, в конечном итоге, "похоронит" режим ядерного нераспространения.

"Риски распространения ядерного оружия в Азии могут быть даже выше, чем в Европе, поскольку и Франция, и Великобритания обладают ядерными арсеналами, которые могут обеспечить расширенное сдерживание НАТО. Однако даже в Европе политические условия вызывают беспокойство", - отмечено в статье.

Многие ученые считают, что наличие ядерного оружия по всему миру может усилить безопасность, однако, как отмечают авторы статьи, поощрение широкого распространения является крайне безрассудным шагом, так как внедрение ядерных программ порождает страх, недоверие и конкуренцию даже среди союзников.

"Если США продолжат сеять серьезные сомнения относительно надежности своих обязательств по безопасности, организации в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе должны будут заполнить брешь, чтобы создать устойчивые многосторонние рамки безопасности. Также важно, чтобы потенциальные государства-распространители учитывали, что приобретение ядерного оружия не сделает их безопаснее", - добавили авторы.

Ядерное оружие в Европе

Как писал УНИАН, в результате новой политики администрации Трампа президент Франции Эммануэль Макрон инициировал обсуждение с европейскими лидерами возможности использования французского ядерного оружия для защиты Евросоюза.

В то же время, президент Польши Анджей Дуда призвал США перенести американские ядерные боеголовки, хранящиеся в Западной Европе или США, на территорию Польши в качестве сдерживающего фактора против будущей российской агрессии.

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