Эксперт сомневается, что Франция действительно способна помочь Украине.

У Франции довольно ограниченный потенциал ядерного сдерживания, и ее "ядерный зонтик" вряд ли накроет Украину. Об этом сказал главный редактор военно-аналитического издания Defense Express Олег Катков в эфире "Суспільне. Новини".

Комментируя заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о готовности его страны расширить ядерную защиту на союзников в Европе, Катков отметил, что сейчас речь идет о партнерах по ЕС.

"Речь идет о довольно маленьком зонтике по сравнению с тем, что есть у РФ, который объективно будет сложно натянуть на всю Европу, тем более вместе с Украиной. Там речь идет о нескольких сотнях ядерных зарядов. Это оружие ядерного сдерживания", - сказал эксперт.

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Катков отметил, что сейчас Франция на самом низком уровне ядерного сдерживания по сравнению с периодом холодной войны.

"Мне кажется, что сейчас в Париже многие кусают локти относительно сокращения своих ядерных сил в 90-х годах. Потому что не только Украина что-то сокращала. Франция в 90-х годах имела баллистические ракеты шахтного базирования средней дальности. Они не просто их уничтожили, они уничтожили всю свою наземную инфраструктуру и уже ставили на вооружение оперативно-тактические ракетные комплеки "Аид" под ядерные ракеты дальностью до 500 км, но их также попиляли. И сократили свой ядерный потенциал", - отметил эксперт.

Франция готова защитить союзников

Как сообщал УНИАН, в недавнем заявлении президент Франции Эмманюэль Макрон напомнил, что Франция имеет особый статус в европейской обороне благодаря наличию ядерного оружия.

Президент Франции предложил устроить стратегические дебаты об использовании ядерных сил сдерживания Франции для защиты европейских союзников. Он добавил, что хочет, чтобы европейские партнеры Парижа больше не зависели от американских сил сдерживания.

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