Мир стоит за полшага до начала новой ядерной гонки, когда целый ряд развитых стран начнет разрабатывать свой ядерный щит. По оценке американских специалистов, среди стран, которые захотят получить ядерное оружие в скором времени: Южная Корея, Япония, Саудовская Аравия, Польша и другие, пишет Defense Express.
Отмечается, что ряд американских должностных лиц и экспертов предположили вполне возможное каскадное расширение количества ядерных стран в мире в сжатые сроки. По их мнению, достаточно будет первой страны, которая об этом объявит, чтобы доктрина нераспространения ядерного вооружения ушла в историю.
"Действия администрации Дональда Трампа за последние несколько недель, если еще не разрушили уже мировую архитектуру безопасности, то, как минимум, привели к тому, что многие страны начали задумываться над тем, действительно ли США надежный партнер и союзник. Ибо теперь и безнаказанный ядерный шантаж РФ явно получил поддержку прямо из Вашингтона", - говорится в публикации.
Как отмечается, единственное, что до этого сдерживало страны, была уверенность в том, что зонтик безопасности США достаточно надежный, но если ни зонтика, ни хороших отношений нет, то выбор становится более очевидным.
Предполагается, что реальный шаг в указанном направлении среди развитых стран может предпринять Южная Корея. Напоминается, что в Сеуле еще в 2022 году назвали условия, которые станут триггером в начале разработки ядерного вооружения.
"А, как считают в США, как только станет известно, что Южная Корея начала свою ядерную программу, ее начнут и в Японии. И объективно, 3-4 в мире японская экономика точно сможет это сделать не хуже 12-13 корейской, если у КНДР, которая по оценкам где-то на 130-140 месте, получилось овладеть технологиями 80-летней давности, если речь идет о создании более простой атомной бомбы. Хотя термоядерные заряды появились всего на 7 лет позже", - говорится в статье.
Указывается, что развитая страна, имеющая доступ к ядерному топливному циклу, вполне способна будет реализовать свою ядерную программу всего за один год.
"Но реальные сроки могут быть длиннее, потому что ядерное оружие - это не только процесс обогащения, но и само производство ядерных зарядов и средств доставки", - добавили в издании.
Напомним, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси зяявил, что Дональд Трамп, вероятно, спровоцирует значительно большее напряжение ядерного противостояния в мире. По его словам, жесткая антииранская политика Трампа уже подтолкнула власти Ирана к значительно более глубокому обсуждению идеи об окончательном создании собственного ядерного оружия.
В Der Spiegel отмечали, что в Германии задумались над ядерным оружием на фоне действий Трампа.