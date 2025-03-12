Специалисты заявили об угрозе каскадного расширения количества ядерных стран в мире в сжатые сроки.

Мир стоит за полшага до начала новой ядерной гонки, когда целый ряд развитых стран начнет разрабатывать свой ядерный щит. По оценке американских специалистов, среди стран, которые захотят получить ядерное оружие в скором времени: Южная Корея, Япония, Саудовская Аравия, Польша и другие, пишет Defense Express.

Отмечается, что ряд американских должностных лиц и экспертов предположили вполне возможное каскадное расширение количества ядерных стран в мире в сжатые сроки. По их мнению, достаточно будет первой страны, которая об этом объявит, чтобы доктрина нераспространения ядерного вооружения ушла в историю.

"Действия администрации Дональда Трампа за последние несколько недель, если еще не разрушили уже мировую архитектуру безопасности, то, как минимум, привели к тому, что многие страны начали задумываться над тем, действительно ли США надежный партнер и союзник. Ибо теперь и безнаказанный ядерный шантаж РФ явно получил поддержку прямо из Вашингтона", - говорится в публикации.

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Как отмечается, единственное, что до этого сдерживало страны, была уверенность в том, что зонтик безопасности США достаточно надежный, но если ни зонтика, ни хороших отношений нет, то выбор становится более очевидным.

Предполагается, что реальный шаг в указанном направлении среди развитых стран может предпринять Южная Корея. Напоминается, что в Сеуле еще в 2022 году назвали условия, которые станут триггером в начале разработки ядерного вооружения.

"А, как считают в США, как только станет известно, что Южная Корея начала свою ядерную программу, ее начнут и в Японии. И объективно, 3-4 в мире японская экономика точно сможет это сделать не хуже 12-13 корейской, если у КНДР, которая по оценкам где-то на 130-140 месте, получилось овладеть технологиями 80-летней давности, если речь идет о создании более простой атомной бомбы. Хотя термоядерные заряды появились всего на 7 лет позже", - говорится в статье.

Указывается, что развитая страна, имеющая доступ к ядерному топливному циклу, вполне способна будет реализовать свою ядерную программу всего за один год.

"Но реальные сроки могут быть длиннее, потому что ядерное оружие - это не только процесс обогащения, но и само производство ядерных зарядов и средств доставки", - добавили в издании.

Напомним, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси зяявил, что Дональд Трамп, вероятно, спровоцирует значительно большее напряжение ядерного противостояния в мире. По его словам, жесткая антииранская политика Трампа уже подтолкнула власти Ирана к значительно более глубокому обсуждению идеи об окончательном создании собственного ядерного оружия.

В Der Spiegel отмечали, что в Германии задумались над ядерным оружием на фоне действий Трампа.

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