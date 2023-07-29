Ситуация на польской границе становится опаснее, отметил глава правительства.

В Беларуси группа членов частной военной компании"Вагнер" переброшена в сторону так называемого Сувальского перешейка (коридора).

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что это "шаг к дальнейшей гибридной атаке на польскую территорию", сообщает RMF FM. По мнению чиновника, "вагнеровцев" могут переодеть в форму беларуских пограничников, и под таким прикрытием они способны пытаться помогать нелегалам попадать в Польшу и изнутри расшатывать ситуацию в стране.

По мнению главы польского правительства, члены ЧВК также могут сами под видом нелегалов попытаться попасть на польскую землю.

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Премьер добавил, что в течение 2023 года зафиксировали 16 тысяч попыток незаконного пересечения польской границы мигрантами, которых заманивают псевдопрезидент Беларуси Александр Лукашенко и российский диктатор Владимир Путин, чтобы "протолкнуть в Польшу".

Моравецкий подчеркнул, что ситуация сейчас становится еще опаснее. "У нас есть информация, что более 100 наемников группы "Вагнер" двинулись в сторону Сувальского перешейка возле Гродно в Беларуси", - заявил чиновник.

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После неудачного бунта в РФ на беларускую территорию по состоянию на 27 июля уже прибыли 12 колонн членов ЧВК "Вагнер". В частности, в составе колонн наемников была бронетехника. По сведениям украинских пограничников, на 22 июля в Беларуси находились примерно 5 тысяч "вагнеровцев".

Примечательно, что 23 июля Александр Лукашенко жаловался Владимиру Путину, что члены ЧВК якобы рвутся в Польшу "на экскурсию".

Экс-заместитель руководителя Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко говорил, что на беларуской земле слишком мало наемников для захвата Сувальского коридора.

Справка УНИАН. Сувальским коридором условно называют линию вдоль польско-литовской границы, которая идет с беларуской территории до российской Калининградской области. Длина этого условного коридона примерно 100 километров.

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