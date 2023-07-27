Поскольку в Беларуси растет количество наемников, за ситуацией нужно следить, отметил эксперт.

Вероятность того, что члены российской частной военной компании "Вагнер" в Беларуси сейчас начнут боевые действия для того, чтобы захватить так называемый Сувальский коридор, небольшое, поскольку для этого на беларуской территории малое количество наемников.

"Вагнеровцы" на беларуской земле создают напряжение, чтобы давить на Европу, рассказал бывший заместитель руководителя Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью Obozrevatel.

"В частности, речь идет об опасности захвата Сувальского коридора и соответствующих действий... Поляки сформировали инженерный батальон, который перебрасывают на восток в сторону Беларуси. Он готов осуществлять дистанционное минирование. Это очень важный элемент... Кроме того, войска готовятся и в странах Балтии", - отметил эксперт.

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По его словам, "вероятность того, что россияне могут начать боевые действия уже сейчас, невелика, учитывая количество и состояние войск". "Но, поскольку рост группировки есть, ситуацию обязательно необходимо отслеживать", - добавил эксперт.

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Члены ЧВК "Вагнер" начали массово прибывать в Беларусь после того, как в конце июня подняли бунт в РФ, который закончился "договорняком". По сведениям аналитиков, в Беларусь уже прибыли 11 колонн с наемниками. Украинские пограничники сообщали, что по состоянию на 22 июля в Беларуси находились примерно 5 тысяч "вагнеровцев".

23 июля псевдопрезидент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным утверждал, что члены ЧВК якобы просятся на "экскурсию" в Польшу. Эксперты отмечали, что в Беларуси не хватает наемников, чтобы как-то серьезно навредить Европе или Украине.

Справка УНИАН. Сувальский коридор - так называют условный коридор, который проходит вдоль литовско-польской границы с территории Беларуси до Калининградской области РФ.

Длина этого условного коридора составляет около 100 километров.

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