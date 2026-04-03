Самолет Ил-76 доставил бывшую министра и ее пони в Россию через авиабазу Хмеймим в Сирии.

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль оказалась в центре нового скандала из-за своих высказываний о родине. В интервью и письмах в Кремль она назвала Австрию "гиеной" и отметила, что не удивляется, почему "Гитлер происходил именно из Австрии".

Сейчас бывшая дипломатка живет в России, а в Вене уже требуют лишить ее гражданства, сообщает Heute.

Переезд Кнайсль в Россию, по данным западных спецслужб, организовал Кремль с привлечением военной авиации. Она летела через авиабазу Хмеймим в Сирии на Ил-76 вместе со своими двумя пони – Самсумом и Дафной. Военный самолет, который обычно перевозит танки, использовали для спецоперации по "похищению" экс-министра и ее животных.

По словам Кнайсль, она покинула Австрию из-за угроз убийства. Скандалами обернулись и ее танцы с Путиным во время собственной свадьбы, а брак с мужем распался еще до переезда в РФ.

Сейчас Кнайсль поселилась в деревне Гиблицы под Москвой в деревянном доме с собственной конюшней и вольерами. Российские источники сообщают, что ее месячный доход составляет около 18 000 евро. Кроме того, Путин назначил ее комиссаром по вопросам амурского тигра, что свидетельствует о личном протекторате диктатора.

Журналисты отмечают, что Кнайсль была очень разборчива при выборе жилья в РФ – она отклонила 20 вариантов, прежде чем выбрать идеальный дом.

Как сообщал УНИАН, бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль хвалит жизнь в Российской Федерации, которая ведет агрессивную войну против Украины.

Учёная ведёт блог, в котором осуждает "многочисленные битвы против человечества от Газы до Сирии и далее", однако выступать против российского вторжения в Украину не спешит. Наоборот, она делится фотографиями своей "деревенской" жизни в России.

