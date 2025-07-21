Она восхищается страной-агрессором.

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль нахваливает жизнь в Российской Федерации, которая ведет захватническую войну против Украины.

Ученая ведет свой Telegram-канал, в котором осуждает "многочисленные битвы против человечества от Газы до Сирии и дальше", однако выступать против российского вторжения в Украину не спешит. Напротив, она делится фотографиями своей "сельской" жизни в России.

В воскресенье Кнайсль рассказала подписчикам, что привела в местную церковь, которую построили еще в 1820-х годах, одного из своих котов, а местные женщины приветствовали его "с теплыми улыбками":

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"Это - Россия! Я также чувствую себя здесь желанной гостьей, хотя и не очень понимаю службу, но в воздухе царит спокойствие, которого не было в церкви, откуда я приехала".

Что известно о Кнайсль

Как известно, австрийский дипломат, журналист и ученый занимала должность министра иностранных дел Австрии в правительстве Себастьяна Курца (2017-2019) как независимая фигура при поддержке правопопулистской партии FPÖ.

В 2018 году она стала известной во всей Европе после того, как пригласила кремлевского правителя Путина на свою свадьбу и станцевала с ним вальс.

В 2021 году она вошла в состав наблюдательного совета российской нефтегазовой компании Rosneft, а уже через несколько лет окончательно переехала в Россию, чтобы возглавить новосозданный аналитический центр GORKI при Санкт-Петербургском государственном университете.

Согласно данным из сети, ее двух пони перевезли в Россию на военном российском самолете.

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