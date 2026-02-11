Как не платить за тепло и горячую воду, которых не было: эксперт объяснил момент с платежками

Несправедливо начисленные коммунальные услуги отменят, если написать жалобу.

В случае получения потребителем платежки за отопление и горячую воду, которых у него в доме не было, нужно писать жалобу. Ее с уведомлением о возможном обращении в суд следует отправлять обслуживающей компании по месту жительства.

Так, жителям Киева нужно отправлять обращение на имя генерального директора "Киевтеплокоммунэнерго". Об этом в эфире Новини.Live сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Я написал жалобу на руководителя Киевтеплокоммунэнерго, что я подаю в суд. Реакция была достаточно положительной, и они сняли (лишние начисления, - УНИАН). Где-то через неделю они отреагировали и скорректировали, отменили эти платежки", - сказал Омельченко.

Такое стоит оперативно делать в тех случаях, когда присылают платежку за тепло или за горячую воду, которую человек не потреблял. Платежку за свет с лишними начислениями не пришлют, уверяет специалист.

"Электроэнергия - по счетчику. Если нет электроэнергии - он не крутит. Здесь проблем нет", - отметил Омельченко.

Коммунальные услуги во время отключений - главные новости

Украинцам, которые из-за обстрелов российских оккупантов оказались без тепла в домах, плату за тепло- и водоснабжение начислять не должны. Если не было отопления, не должно быть и счетов, пообещал президент Владимир Зеленский.

Руководитель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии УНИАН сообщил, что если лишние средства с абонента все же взыскали, эту оплату должны зачесть в следующий период. Главное - доказать, что счетчики рабочие и работают верно.

