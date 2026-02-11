Премьера 4 сезона 'Ромео и Джульетта из Черкасс': ТЕТ возвращает на экраны самую шумную семью страны

В продолжении комедии родители наконец-то оставят Рому и Юлю в покое и сосредоточатся на внуке.

9 марта в 22:00 на телеканале ТЕТ состоится долгожданная премьера четвертого сезона комедийного хита "Ромео и Джульетта из Черкасс". Новые приключения, новые семейные баталии и буквально новая жизнь. Малыш в доме, отцовство без прикрас, столкновение поколений и много любви, которую не всегда легко выдержать. Черкасская семья возвращается на ТЕТ, чтобы сделать начало весны громким и веселым.

В четвертом сезоне роль Юли впервые исполнит новая актриса Полина Нестерова. Ее мягкий характер и светлая энергия открыли новые грани любви главной сериальной пары. Рома и Юля впервые столкнутся с реалиями родительства – бессонными ночами, горами советов, о которых никто не просил, и большой любовью, которая рискует стать навязчивой. Им придется узнать друг друга заново и совершить десятки ошибок, чтобы научиться быть родителями. В центре всех их перипетий окажется пятимесячный Степан – самый молодой актер сериала, который перевернет жизнь с ног на голову и объединит семью там, где она давно трещала по швам.

В продолжении комедии родители наконец-то оставят Рому и Юлю в покое и сосредоточатся на внуке. Валя и Вера откроют собственное дело – цветочный бутик и домашний салон маникюра, а Толя со Стьопой попытаются взять ситуацию под контроль, чтобы не потерять авторитет и показать, кто в семье главный. Смогут ли они унять ревность и принять успех жен? И утихнет ли их главная борьба – за звание лучших бабушки и дедушки?

Ответы на все эти и другие вопросы даст любимый актерский состав, который снова собрался вместе: Назар Заднепровский, Вера Кобзарь, Андрей Пономаренко, Маргарита Бахтина, Константин Войтенко, Дмитрий Соловьев и Полина Нестерова.

Четвертый сезон "Ромео и Джульетта из Черкасс" покажет, что семья может быть шумной, непредсказуемой, смешной и немного невыносимой, но именно в этом ее сила. Смотрите новые серии с понедельника по четверг в 22:00 и создавайте собственные уютные семейные вечера. Смейтесь над ситуациями, в которых легко узнать себя, и позвольте весне начаться с улыбки. Премьера уже 9 марта на телеканале ТЕТ.

