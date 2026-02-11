Этот электромобиль так поразил экспертов, что им пришлось изменить правила дорожных тестов

Эксперты были поражены тем, насколько эта модель оказалась революционной для своего времени.

Электромобили постепенно становятся все популярнее и уже в ближайшем будущем, вероятнее всего, смогут конкурировать с традиционными автомобилями с ДВС. Производители делают все возможное, чтобы полностью электрические модели как можно сильнее привлекали потенциальных покупателей.

В SlashGear рассказали, как один электромобиль заставил экспертов изменить свою методику оценки автомобилей. Он получил настолько высокий балл, что водителям было трудно поверить в то, что эта модель была настолько хорошей.

В 2015 году в Consumer Reports протестировали электромобиль Tesla Model S P85D. Эксперты были поражены тем, насколько эта модель оказалась технологичной и революционной для своего времени.

Изначально Tesla Model S P85D получил оценку более 100 баллов, что было невозможным, так как в дорожных тестах Consumer Reports максимальная оценка составляет всего 100 баллов. Фактически, экспертам пришлось переработать свою методику оценки.

После корректировки методики оценивания транспортных средств эксперты присудили Tesla Model S P85D ровно 100 баллов за дорожные тесты. Это первый в истории автомобиль, которые получил максимально возможную оценку.

Интересно то, что эксперты не стали закрывать глаза на недостатки Tesla Model S P85D. Они рассказали, что у электромобиля далеко не лучшие материалы в отделке интерьера. Более того, заряженная версия электрокара была значительно жестче стандартной модификации модели.

Кроме того, во время тестов эксперты столкнулись с проблемой - поиск зарядных станций. Еще в 2015 году в США было значительно меньше зарядных станций для электрокаров, чем в наше время.

Также надежность Tesla Model S P85D оказалась хуже, чем у аналогов с ДВС. В издании отметили, что с годами Tesla проделала огромную работу над качеством сборки своих автомобилей и повышением их надежности.

Лучшие недорогие электромобили 2026 года

Ранее в Consumer Reports определили 6 отличных недорогих электромобилей. По словам экспертов и владельцев, это одни из лучших моделей в своих сегментах.

В рейтинг вошли электромобили от производителей с разных стран мира. Эти модели имеют много отличий, но, по мнению экспертов, их объединяет то, что они превосходят своих конкурентов.

В частности, эксперты и водители высоко оценили Tesla Model 3 и Ford Mustang Mach-E. Также в рейтинг вошли Nissan Ariya, Chevrolet Equinox EV и Tesla Model Y.

