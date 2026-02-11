Новый фильм с Шаламе спровоцировал всплеск необычного вида туризма

Туристы по всему миру стали чаще искать мероприятия, связанные с настольным теннисом.

Спортивная трагикомедия "Марти Суприм" с Тимоти Шаломе в главной роли, получившая девять номинаций на "Оскар" и собравшая в прокате почти 150 миллионов долларов, неожиданно спровоцировала всплеск интереса к необычному виду туризма.

Как пишет The Independent со ссылкой на данные платформы бронирования путешествий Bokun, количество поисковых запросов в Google по запросам "чемпионаты по настольному теннису" и "игры в настольный теннис рядом со мной" выросло на 5000 процентов за последний месяц.

Тем временем, количество запросов по запросу "Space Ping Pong NYC" – это бар с настольным теннисом, напоминающий одну из съемочных площадок фильма – увеличилось на 2600 процентов.

Фильм, действие которого происходит в Нью-Йорке в 1950-х годах, также оказал глобальное влияние на туризм, связанный с настольным теннисом. Исследование Bokun показало, что количество поисковых запросов в Google по теме "Чемпионат мира по настольному теннису среди команд 2026 года", который пройдет в Лондоне в мае этого года на аренах OVO Arena Wembley и Copper Box Arena, за последние 30 дней выросло на 5000 процентов.

Тем временем, количество запросов по теме "бар с пинг-понгом в Амстердаме" увеличилось на 250 процентов, а по теме "бары с настольным теннисом в Дании" – на 79 процентов.

Компания Bókun также обнаружила, что количество поисковых запросов по теме "бранч с пинг-понгом" выросло на 250 процентов.

Старший менеджер по маркетингу роста в Bókun Сэмюэл Джефферис объяснил, почему эти данные указывают на возможности для туристической индустрии.

"Поскольку после выхода фильма "Марти Суприм" резко возросло количество поисковых запросов по поводу живых мероприятий и связанных с ними впечатлений, становится ясно, что кино и телевидение продолжают выступать в качестве культурных ускорителей – продвигая нишевые интересы в мейнстрим и вдыхая новую жизнь в места отдыха, мероприятия и впечатления", – сказал он.

При этом в Bókun прогнозируют, что фильм "Марти Суприм" и далее окажет значительное влияние на выбор туристических активностей в 2026 году.

Сет-джетинг продолжает набирать популярность по всему миру

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, уже не первый год подрят так называемый "set-jetting", то есть посещение мест, увиденных в фильмах или сериалах, является одним из главных туристических трендов в мире.

Например, такие сериалы как "Эмили в Париже", "Игра престолов" или "Белый лотос" привлекли огромные толпы туристов в города, где они снимались.

Впрочем, если в Дубровнике этому не рады, то в Ирландии наоборот пытаются использовать такой интерес в свою пользу, в частности, пытаясь заманить гостей на отдаленные острова с помощью номинированной на "Оскар" мрачной драмы "Банши Инишерина" с Колином Фарреллом.

