В Украине некому собирать урожай летом: сколько фермеры планируют платить

Фермеры рассматривают вопрос привлечения рабочих из Бангладеш и Непала, поскольку рабочих рук критически не хватает.

Фермерским хозяйствам в Украине не хватает работников, чтобы собирать урожай ягод летом – в частности малины, голубики и клубники. Они рассматривают вопрос привлечения рабочей силы из-за рубежа и кое-где готовы платить желающим зарплату на уровне с Польшей – 1500 евро, говорится в материале Liga.net.

"Без иностранных работников мы не сможем собрать в 2026 году урожай малины и удержать лидирующие позиции экспортера этой ягоды", – говорит президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник.

По оценкам, Украине дополнительно потребуется в уборочный сезон, пик которого придется на лето, по меньшей мере 100 тысяч работников.

"В этом году Украина будет завозить в сады работников из Бангладеш и Непала – так уже давно делает Сербия", – прогнозирует представитель производителя USPA Fruit Владимир Гуржий.

Что касается оплаты труда, то в Молдове сезонным рабочим платят 1300–1500 грн в день, в то время как в Польше – примерно 3000 грн. Из-за таких расценок украинские сборщицы (большинство составляют именно женщины) выезжают в сезон в Польшу, Италию и Испанию. Отток рабочих рук провоцирует дефицит на украинском рынке.

Будут ли работать иностранцы и сколько будут платить сборщикам

Рекрутинговые агентства уже получают запросы на рабочих из Азии и Африки. Грузчикам и подсобникам готовы платить 500 долларов, а квалифицированным работникам, водителям, операторам сложной техники – уже 800 долларов. Такое предложение ограничивает круг соискателей выходцами из Бангладеш, Непала, Индии и африканского континента.

Больше всего запросов на гастарбайтеров поступает из Харьковской и Запорожской областей, далее идут Киевская, Житомирская, Черкасская и Винницкая области. Однако ряд фермеров планирует поощрять конкурентной оплатой именно отечественных работников.

"Мы уже повышаем оплату до польского уровня (речь идет о 1500 евро в месяц, – УНИАН) и делаем ставку на городских жителей, которые готовы брать отпуска ради сезонного заработка", – говорит владелец компании "Фрут логистик" Максим Буряченко.

Глава "Офиса миграционной политики" Василий Воскобойник рассказал, что в Украине сейчас критическая нехватка кадров. Около 40% вакансий не закрыты в системе образования, здравоохранения, строительной отрасли. В целом стране не хватает 8,6-8,7 миллиона работников, что побуждает работодателей активно приглашать иностранцев.

По словам члена экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в Украине действительно сформировался спрос на гастарбайтеров. Однако масштабная трудовая миграция вряд ли возможна до окончания войны.

