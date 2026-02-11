Может быть 'коварный мир': нардеп объяснил, от чего зависит завершение войны в Украине

По мнению нардепа, темп ведения боев со стороны РФ связан со страхом Кремля перед внутренними последствиями более масштабной мобилизации.

Народный депутат, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко отметил, что войны не выигрываются исключительно на поле боя. Такое мнение он высказал РБК-Украина.

По его словам, фронт составляет лишь часть общей картины - примерно 10-30% влияния на результат, тогда как ключевые процессы происходят и внутри Российской Федерации.

Он пояснил, что нынешний темп ведения войны со стороны РФ связан со страхом Кремля перед внутренними последствиями более масштабной мобилизации. Российское руководство, по его оценке, опасается дестабилизации ситуации в самой стране.

"Почему россияне ведут войну в таком темпе, как сейчас, не прибегая к еще большей мобилизации? Потому что они боятся того, что будет внутри страны, что может произойти из-за мобилизации...", - сказал нардеп.

Отдельно Костенко подчеркнул роль международной поддержки. Он обратил внимание на позицию США, подчеркнув, что изменение подходов Вашингтона негативно влияет на ход событий. По его мнению, при другой позиции ключевого партнера Украины, учитывая значительные потери РФ, вопрос завершения войны или установления перемирия мог бы решаться иначе.

В то же время, по словам депутата, Россия видит неоднородность международной поддержки Украины. Кремль фиксирует давление на Киев со стороны отдельных западных политиков и недостаточно консолидированную позицию союзников, что, по его убеждению, придает Москве уверенности.

Костенко подчеркнул, что хотя Россия и имеет ресурс для продолжения войны, он не безграничен. Для ее сдерживания Украине, по его словам, не нужно вдвое больше мобилизованных или удвоение финансирования.

Он отметил, что ключевыми факторами остаются усиление армии, создание резервов, обеспечение достаточного количества вооружения и эффективное управление. По его мнению, речь идет не о тотальной мобилизации каждого гражданина, а о грамотном планировании и расчете сил. Именно системный подход позволил бы остановить российские войска и уменьшить потери на поле боя.

Комментируя заявление президента Владимира Зеленского о желании США завершить войну до лета, Костенко выразил скепсис по поводу такого сценария. Учитывая известные ему намерения России, он считает маловероятным завершение войны уже в этом году.

По его убеждению, если Украина не согласится на территориальные уступки, быстрое завершение войны практически невозможно. В то же время даже в случае уступок это, по его словам, могло бы лишь временно остановить боевые действия - на месяц или короткий период, после чего Россия способна перегруппироваться и возобновить наступление.

Он также не исключил непредвиденных обстоятельств - так называемого "черного лебедя", который может изменить ход событий. Речь идет как о возможных внутренних изменениях в России, так и о нанесении ей таких потерь, после которых она не сможет быстро восстановиться.

Костенко предположил, что Россия может прибегнуть к временному перемирию из тактических соображений - в частности, чтобы повлиять на внутриполитические процессы в Украине. Он предупредил, что без четких гарантий безопасности существует риск, что после отмены военного положения, открытия границ Россия может возобновить наступление с новой силой. Костенко отметил:

"Вот такой коварный мир, я предполагаю, может быть. А то, что Россия откажется атаковать нас дальше в тех условиях, которые у них сейчас есть, честно, я в это не верю. Пусть я буду неправ. Но в войне с РФ нужно всегда надеяться на худшее, потому что это Россия. Мы должны критически мыслить, смотреть в историю, чем заканчивались все наши войны. Они все равно возвращали нас в сферу своего влияния".

Война в Украине - мнение Костенко

Также Костенко считает, что у россиян есть сроки по Донбассу, но они будут их переносить, потому что не имеют возможности для его захвата. По словам Костенко, он не считает, что враг имеет на фронте большие успехи, но враг уверен в обратном и убедил в этом партнеров Украины.

