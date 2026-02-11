Повышение прайс-кепов позволило привлечь рекордный импорт, - глава НКРЭКУ

Власенко пояснил, что третья декада января и первая декада февраля были чрезвычайно сложными для энергосистемы.

Частичная либерализация рынка электроэнергии и пересмотр прайс-кепов стали своевременным решением в период пикового дефицита генерации и позволили существенно увеличить импорт электроэнергии. Об этом с трибуны Верховной Рады заявил Юрий Власенко, председатель НКРЭКУ.

Он подчеркнул, что Комиссия не устанавливает цену электроэнергии для небытовых потребителей.

"Регулятор не осуществляет прямое установление цены электрической энергии для небытовых потребителей. Для таких потребителей цена формируется рыночным путем, на конкурентных сегментах рынка электрической энергии", - отметил председатель.

Власенко пояснил, что третья декада января и первая декада февраля были чрезвычайно сложными для энергосистемы. За этот период Украина подверглась более 30 ракетно-дроновых атак, что привело к существенному дефициту мощности.

"В пиковые периоды потери допустимой генерирующей мощности достигали 40% от объема фактического потребления электрической энергии в стране", - отметил он.

В таких условиях рост цен является рыночной реакцией на дефицит ресурса.

"В таких условиях рост цен является объективным экономическим сигналом дефицита ресурса, а не результатом дисфункции рынка", - подчеркнул Власенко.

Дополнительным фактором стало повышение цен на электроэнергию на смежных рынках ЕС, что затруднило импорт. Поэтому правительство и регулятор приняли решение о частичной дерегуляции и пересмотре ценовых ограничений.

"Указанные решения были своевременными и обоснованными, поскольку позволили привлечь дополнительный объем импортной электрической энергии", - заявил он.

По словам главы НКРЭКУ, в первую декаду февраля были привлечены рекордные объемы импорта. Ежедневные поставки достигали около 50 тыс. МВт·ч, что составляет почти 20% суточного потребления.

"В течение февраля импорт электрической энергии по сравнению с началом января вырос почти вдвое", - сообщил Власенко.

Это позволило уменьшить продолжительность отключений для потребителей.

"Указанное позволило снизить на полторы очереди продолжительность отключения электрической энергии у потребителей Украины", - отметил он.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко подчеркнул, что повышение прайс-кепов на рынке электроэнергии стало правильным и необходимым решением в условиях дефицита мощности, поскольку позволило снять барьеры для импорта из ЕС.

