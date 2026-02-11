Нацбанк укрепил гривню: официальный курс валют на четверг

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,21 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 12 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,03 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 6 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,21 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 4 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,03/43,07 грн/долл., а единая европейская валюта - 51,08/51,10 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 11 февраля снизился на 2 копейки и составил 43,28 гривни за доллар, а курс европейской валюты в банке в среду вырос на 10 копеек и составил 51,70 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в банках Украины остался на прежнем уровне и составил 43,35 гривни за доллар, а продать американскую валюту в банках можно было по среднему курсу 42,80 гривни за доллар. При этом средний курс европейской валюты к гривне вырос на 10 копеек и составлял 51,60 гривни за евро, а продать единую европейскую валюту можно было по курсу 51 гривня за единицу.

