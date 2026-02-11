BMW отзывает более полумиллиона автомобилей из-за опасного дефекта

В BMW порекомендовали владельцам не оставлять свои автомобили без присмотра с работающим двигателем.

Компания BMW отзывает автомобили сразу нескольких моделей по всеми миру. Отзыв затронет в общей сложности около 575 000 автомобилей, пишет Bild.

Было установлено, что после большого количества запусков может возникнуть повышенный износ магнитного переключателя стартера на некоторых моделях BMW. Это может привести к проблемам с запуском двигателя.

Также в BMW поделились, что не исключено короткое замыкание, которое может привести к локальному перегреву стартера.

"В худшем случае это может привести к возгоранию автомобиля во время эксплуатации. В этом случае во время движения или при выходе из автомобиля может быть заметен дым или запах", - рассказали представители бренда журналистам.

Отзыв затронет следующие модели:

2 Series Coupe;

3 Series;

4 Series;

5 Series;

6 Series Gran Turismo;

7 Series;

X4;

X5;

X6;

Z4.

В BMW порекомендовали владельцам этих автомобилей не оставлять их без присмотра с работающим двигателем. Это касается автомобилей с реле стартера, произведенными в период с июля 2020 года по июль 2022 года. Нельзя точно сказать, когда именно были построены эти автомобили, поскольку стартеры прошли разный путь, прежде чем были установлены.

В издании отметили, что владельцы автомобилей BMW могут проверить на сайте производителя, подлежит ли их транспортное средство отзыву. Для этого необходимо ввести идентификационный номер авто (VIN).

