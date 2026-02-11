В Африке 'рождается' новый океан: исследования показывают, что континент постепенно раскалывается

Геологи считают, что под регионом Афар расположен столб горячего вещества, который способствует разрыву земной коры.

Африка медленно разделяется вдоль гигантской трещины, которая за миллионы лет может превратиться в новый океан между двумя большими массивами суши, пишет Newsweek со ссылкой на новые исследования.

Отмечается, что разлом проходит через Восточноафриканскую рифтовую систему (East African Rift, EAR). Именно здесь восточная часть континента - Сомалийская плита - постепенно отдаляется от большей Нубийской плиты, формирующей остальную часть Африки. Процесс происходит чрезвычайно медленно: плиты смещаются лишь на несколько миллиметров в год. Для полного раскола понадобятся десятки миллионов лет.

На севере Нубийская и Сомалийская плиты также удаляются от Аравийской плиты, формируя Y-образную систему разломов. Все три плиты сходятся в регионе Афар в Эфиопии - это так называемый "тройной узел" - одно из немногих мест на Земле, где встречаются сразу три тектонических рифта: Эфиопский, Красного моря и Аденского залива.

Восточноафриканский рифт сформировался еще в миоцене, около 25 миллионов лет назад. Он берет начало в районе Афарского узла и простирается примерно на 3 500 километров - от Красного моря до Мозамбика. Его восточная ветвь проходит через Эфиопию и Кению, а западная дугой тянется от Уганды до Малави.

В регионе Афар, говорится в статье, земная кора уже значительно истончена, а отдельные участки лежат ниже уровня моря. Два "рукава" рифта уже погружены под воды Красного моря и Аденского залива. Ученые предполагают, что когда долина между ними опустится достаточно низко, морская вода начнет заполнять ее, формируя новый океанический бассейн. Геофизик из Virginia Tech Д. Сара Стемпс пояснила:

"Скорость растяжения наибольшая на севере, поэтому именно там мы первыми увидим формирование нового океана".

По оценкам, плиты расходятся в среднем на около 7 миллиметров (0,28 дюйма) в год. Поэтому для появления полноценного океана понадобятся миллионы лет. В то же время уже сейчас этот медленный процесс может влиять на жизнь людей из-за повышенных сейсмических и вулканических рисков.

Что происходит в недрах Земли

Земная кора состоит из 15-20 тектонических плит, которые медленно "плавают" над расплавленной мантией. Геологи давно считают, что под регионом Афар расположен мантийный плюм - столб горячего вещества, который поднимается из глубин и способствует разрыву земной коры.

Исследование, опубликованное в этом месяце в Journal of African Earth Sciences, дало новые данные о магнитной структуре коры в регионе Афар и механизмах раскола Африки. Анализ магнитных данных конца 1960-х годов показал, что сначала разошлись Африка и Аравия - вдоль единого разлома после формирования рифтов Красного моря и Аденского залива. Африканский рифт возник позже - вероятно, под влиянием мощного "суперплюма", который до сих пор активен.

Другое исследование, опубликованное в июне в Nature Geoscience, предполагает, что процесс раскола может быть вызван своеобразными "пульсациями" расплавленной породы, которые поднимаются из глубин Земли.

"Мы выяснили, что мантия под Афаром не является однородной или стабильной - она пульсирует, и эти пульсации имеют разные химические характеристики", - отметила ведущая автор исследования, геолог Эмма Воттс.

По ее словам, эти восходящие потоки частично расплавленной мантии направляются плитами, расходящимися сверху.

"Это важно для понимания взаимодействия между недрами Земли и ее поверхностью", - добавила она.

