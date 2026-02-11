Убедили себя и партнеров: нардеп назвал камень преткновения в мирных переговорах

По его мнению, в настоящее время переговоры безрезультативны из-за веры россиян в то, чего нет.

У россиян есть сроки по Донбассу, но они будут их переносить, потому что не имеют возможности захватить его. Об этом в интервью "РБК-Украина" сказал Роман Костенко, народный депутат от "Голоса", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Отвечая на вопрос о переговорах, которые сейчас продолжаются, он отметил, что "когда мы садимся за стол переговоров, у нас есть факторы, которые точно не дают нам возможности хотя бы договориться о том, чтобы мы стали по линии фронта, как это говорит президент".

Говоря о "очень больших успехах" России на поле боя, Костенко отметил, что не считает, что у врага есть большие успехи. Но россияне так считают и "убедили наших партнеров в этом".

Видео дня

"И, конечно, это удары России по нашим энергетическим объектам в такие морозы. То есть они пытаются склонить нас к уступкам. И когда они приводят свои аргументы, то тут мало что скажешь. И ты не можешь привести какие-то контраргументы. Я считаю, что на данном этапе эти переговоры безрезультативны", - подчеркнул Костенко.

Он подчеркнул, что "даже если мы достигнем какого-то мира, мы должны сразу думать, как мы вернем наши территории".

Судьба Донбасса

На вопрос о требовании отдать россиянам Донбасс без боя, парламентарий отметил, что "у них есть сроки по Донбассу и у них есть сроки по другим территориям нашей страны".

"Эти сроки четко определены, и я считаю, что они их опять же будут переносить, потому что у них нет возможности захватить. Не потому, что они плохая армия, а потому, что есть наши Силы обороны", - сказал Костенко.

По его словам, если собрать все территории, которые россияне захватили за 2025 год по всей линии фронта в Харьковской, Сумской, Донецкой и Запорожской областях, и положить на Донецкую, то это покажет, что они за год полностью захватили территорию, равную примерно 16% Донецкой области.

"16%, потеряв сотни тысяч своих солдат. А осталось незахваченным, если я не ошибаюсь, по последней информации, где-то 21%. И даже наши эксперты подсчитали, что им нужно более двух лет для того, чтобы только Донецкую область захватить", - отметил представитель Комитета.

Российские планы на войну

Как сообщал УНИАН, ранее ведущие в эфире немецкого телеканала Welt заявили, что Россия готовит весеннюю наступательную кампанию в Донецкой и Запорожской областях.

Они сделали такой прогноз, опираясь на данные французского OSINTера Клемана Молена, который специализируется на военной картографии и анализе фортификаций.

В то же время глава Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко отметил, что Welt не является первоисточником в отношении планов россиян на весну и лето.

По его словам, о том, что враг готовит резервы для попыток усиления давления на нескольких направлениях, говорили еще с декабря-января, а "западная пресса несколько отстает".

Вас также могут заинтересовать новости: