Основной темой следующего раунда переговоров станет вопрос территорий, - Зеленский

Президент рассказал журналистам, что местом проведения следующего раунда переговоров станут США.

Президент Украины Владимир Зеленский принял предложение США провести на следующей неделе новый раунд мирных переговоров. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

Следующий раунд переговоров

Зеленский поделился, что в ходе нового раунда переговоров делегации сосредоточатся на обсуждении территориального вопроса. По его словам, новый раунд переговоров запланирован на следующий вторник или среду.

Президент рассказал журналистам, что местом проведения следующего раунда переговоров станут США. Он добавил, что пока неясно, согласится ли на это Россия.

Видео дня

Также Зеленский отметил, что на повестке дня стоит предложение США о создании свободной экономической зоны на Донбассе. Он подчеркнул, что Украина и Россия скептически относятся к этой идее.

"Ни одна из сторон не поддерживает идею свободной экономической зоны - ни россияне, ни мы. У нас разные взгляды на это. И договоренности были следующими - давайте вернемся с представлением о том, как это может выглядеть, на следующую встречу", - сказал журналистам президент Украины.

Кроме того, Зеленский добавил, что в дискуссиях о том, кто будет контролировать свободную экономическую зону в случае ее создания, США должны прояснить свою позицию.

"Если это наша территория - а это наша территория - то страна, которой она принадлежит, должна ею управлять", - подчеркнул президент.

Зеленский поделился, что администрация Трампа хочет подписать все документы по прекращению войны одновременно. Он добавил, что Украина должна будет одобрить мирное предложение либо в ходе парламентского голосования, либо в ходе общенационального референдума.

"На данный момент мы также обсуждаем план последовательности всех наших действий, включая подписание документов. Я думаю, что после нашей следующей встречи должно быть достигнуто понимание", - сказал президент Украины.

Механизм прекращения огня

Зеленский отметил, что недавние переговоры в ОАЭ были сосредоточены на механизме прекращения огня и том, как он будет контролироваться США. Тем не менее, он заявил, что переговорщики не смогли окончательно согласовать детали без политических решений на более высоком уровне.

"У россиян одна формулировка, у нас другая, у американцев третья. Есть понимание, что будет осуществляться мониторинг, но есть также понимание, что необходимо доработать формулировки и детали", - объяснил президент.

Послевоенное восстановление Украины

Зеленский рассказал, что следующий раунд переговоров также может быть посвящен предложениям по послевоенному планированию и экономическим вопросам, включая "пакет процветания" (Prosperity Package). Он добавил, что с этой целью к украинской делегации присоединится министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Кроме того, президент предупредил, что без четких источников финансирования после войны у Украины может возникнуть экономический шок. Он подчеркнул, что необходимы миллиарды долларов для восстановления, социальных расходов и военных нужд на ближайшие годы.

Зеленский добавил, что для этого потребуется четкий механизм финансирования с участием Европы. Он заверил, что даже потенциальное финансирование из замороженных российских активов не покроет потребности в долгосрочной перспективе.

Украинская делегация может отправиться в Москву на переговоры с Путиным

Ранее Telegram-канал Ukraine context, который связывают с руководителем ОП Кириллом Будановым, писал, что для ускорения переговорного процесса рассматривается возможность отправки украинской делегации в Москву на переговоры лично с российским диктатором Владимиром Путиным.

Отмечается, что причиной является то, что действующий состав российской переговорной группы не имеет никакого влияния в Кремле и полномочий принимать важные решения по урегулированию войны. Из-за этого переговоры фактически "стоят на месте".

По данным Telegram-канала, спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут стать "гарантами безопасности". Звучали предложения о том, что их самолет прилетит в Варшаву, где заберет украинских переговорщиков и полетит в аэропорт "Внуково", после чего обе делегации проведут прямые переговоры с Путиным.

Вас также могут заинтересовать новости: