Сколько российских военных погибло в войне в Украине: в НАТО озвучили цифры

В Альянсе считают российские потери непропорционально высокими.

Потери России в личном составе с начала полномасштабной войны в Украине составляют 1,3 миллиона военных. Об этом заявил на брифинге чиновник НАТО, пишет DW.

По его словам, из них 350 тысяч человек - погибшие. Он добавил, что только в 2025 году было убито или ранено 400 тысяч российских военных.

"Мы удивлены долей погибших в российских потерях. Россияне несут непропорционально высокие потери, они несут чрезвычайно тяжелые потери", - подчеркнул представитель альянса.

Видео дня

По его мнению, это связано, в частности, с низким уровнем медицинской помощи на поле боя в российской армии.

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 11 февраля 2026 года, потери россиян в полномасштабной войне с Украиной составляют 1 249 380 человек.

Потери РФ в войне

Как сообщал ранее УНИАН, по подсчетам американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), потери Украины и России приближаются к 2 миллионам. По словам аналитиков, РФ несет наибольшее количество потерь среди военных за все время после Второй мировой войны. Они утверждают, что с февраля 2022-го по декабрь 2025-го Россия потеряла 1,2 миллиона военнослужащих, в том числе 325 000 погибшими. Между тем военные потери Украины аналитики оценили в 500-600 тысяч, из которых до 140 тысяч – убитыми.

Также Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников и военных аналитиков писала, что потери армии РФ в Украине резко возросли, что все больше затрудняет достижение целей, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным.

Кроме того, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский заявлял, что россияне не могут значительно увеличить численность войск из-за больших потерь. По его словам, в 2025 году враг выполнил план комплектования своих вооруженных сил на 100% - это была мобилизация 406 тысяч человек. В то же время, подчеркнул главнокомандующий, потери россиян составили 410 тысяч.

Вас также могут заинтересовать новости: