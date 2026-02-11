Крах украинской обороны до конца года: в НАТО оценили, возможен ли худший сценарий

В альянсе убеждены, что условия пока не выглядят благоприятными для агрессора.

В НАТО считают маловероятным крах украинской обороны на фронте в течение ближайшего года. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на неназванного чиновника Альянса.

"Сейчас Россия контролирует около 70% территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. В 2025 году она захватила примерно 4700 квадратных километров. В то же время Россия активно создает информационный фон, чтобы показать поражение Украины как неизбежное, преувеличивая значение захвата небольших сел. Но это не является стратегическими прорывами", – отметил чиновник НАТО.

В Альянсе считают, что в последующие месяцы война будет продолжаться в формате борьбы на истощение, когда тактическое преимущество будет оставаться за Россией, но ее успехи, как и раньше, будут минимальными.

При этом собеседник журналистов выразил сомнения, что россиянам удастся полностью оккупировать Донбасс в ближайшие полтора года.

"Никто не считает – и мы также не считаем – что украинская оборона находится хотя бы близко к такому уровню коллапса, который позволил бы России достичь этого в ближайшие 18 месяцев... Я не говорю, что Россия точно захватит территорию за 18 месяцев – я имею в виду, что даже при таком временном горизонте условия не выглядят благоприятными для этого", – пояснил чиновник НАТО.

Война в Украине: потери России

Как писал УНИАН, по оценкам НАТО, с начала полномасштабной войны Россия потеряла около 1,3 миллиона военных, из них 350 тысяч – погибшие. Только в 2025 году было убито или ранено 400 тысяч российских военных, при этом в альянсе отмечают непропорционально высокую долю погибших.

Ранее мы рассказывали, что Россия полностью исчерпала складские запасы более-менее современных танков. Теперь на фронт отправляют либо совершенно новые машины с конвейера, либо морально очень устаревшую технику.

