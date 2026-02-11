Когда лучше всего есть яблоки: советы диетологов

Этот фрукт может быть незаменим для людей, у которых проблема с уровнем глюкозы в крови.

Яблоки полезны для здоровья в целом. Этот фрукт содержит клетчатку и антиоксиданты, а также имеет низкий гликемический индекс, что важно для контроля сахара в крови.

Издание Health выяснило, как правильно употреблять яблоки, чтобы получит максимальную пользу для здоровья.

Утром или на завтрак

Начните свой день с яблока - это низкокалорийный продукт, который помогает дольше чувствовать себя сытым благодаря клетчатке в нем, сообщила диетолог Жаклин А. Вернарелли. Яблоки также имеют низкий гликемический индекс и содержат хлорогеновую кислоту, которые помогают регулировать уровень сахара в крови и предотвращают его скачки после еды.

"Яблоки – это удобный низкокалорийный продукт, богатый клетчаткой, витаминами и антиоксидантами, которые поддерживают работу сердца, кишечника и иммунной системы. Яблоки также являются отличным источником противовоспалительных веществ, таких как витамин C и кверцетин", – говорит Вернарелли.

Однако, по словам диетолога Лорен Манакер, вряд ли одно яблоко окажет значительное влияние на метаболизм. Но яблоко в начале дня может дать вам легкий толчок для стимулирования перистальтики кишечника.

Перед едой

"Употребление яблока во время или перед сбалансированным приемом пищи может помочь сгладить скачки уровня сахара в крови после еды, поскольку клетчатка замедляет усвоение углеводов", – рассказал диетолог Морган Уокер.

Включение яблока в сбалансированный прием пищи или в качестве перекуса может способствовать поддержанию стабильного уровня энергии.

"Что касается метаболизма, то время приема пищи не влияет на него напрямую, яблоки не ускоряют и не замедляют метаболизм", – добавил Уокер.

Одно яблоко среднего размера содержит около 4–5 граммов клетчатки, которая поддерживает стабильный уровень сахара в крови и снижает риск хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и диабет 2 типа. Кроме того, растворимая клетчатка замедляет пищеварение и способствует стабильному энергетическому балансу, а нерастворимая клетчатка поддерживает здоровую работу кишечника.

Перед тренировкой

Некоторые исследования показывают, что яблоки могут помочь вам зарядиться энергией перед тренировкой. Но на самом деле все зависит от того, как ваш организм реагирует на яблоки и от типа тренировки.

Для некоторых людей может быть лучше съесть яблоко за два-три часа до тренировки, чтобы дать организму время переварить его и усвоить клетчатку. Но другим кусочки яблока перед тренировкой дают дополнительную энергию, рассказала диетолог Эшли Кофф.

В дополнение к энергетическому заряду от натуральных сахаров, клетчатка поможет поддерживать стабильный уровень сахара в крови, чтобы вы не выдохлись во время тренировки.

С другими блюдами или в качестве перекуса после ужина

Включение яблок в любой прием пищи – отличная идея, по мнению диетолога Энн ВанБебер.

Если после ужина вам хочется чего-нибудь сладкого, яблоко может стать полезным способом удовлетворить свою тягу к сладкому, добавил Уокер.

В любое время, когда захочется

"Я всегда говорю, что лучшее время для еды яблока – это время, когда вы с наибольшей вероятностью его съедите. Для некоторых легче съесть яблоко утром, а другие предпочитают подождать и насладиться им в качестве полдника. Если яблоко является частью сбалансированной и здоровой диеты, я не слишком беспокоюсь о времени его употребления", - говорит Манакер.

Также она рекомендую людям есть яблоки вместе с кожурой, так как она является источником клетчатки.

Ранее УНИАН писал, в чем настоящая польза яблок.

