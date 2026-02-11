Запад не может найти деньги на снаряды для Украины, - Reuters

Речь идет о "копейках" для совокупного бюджета стран НАТО.

Чешская инициатива по поставкам боеприпасов для Украины столкнулась со значительной нехваткой финансирования в 2026 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного военного чиновника НАТО.

Согласно планам на текущий год, в рамках инициативы планируется закупить по всему миру артиллерийских снарядов на сумму в 5 миллиардов евро. Однако пока удалось нашкрести только около 1,4 миллиарда евро.

Reuters напоминает, что программа финансируется за счет иностранных доноров, включая Германию, Данию и Нидерланды. В предыдущие годы свой вклад делала и Чехия.

В декабре миссия НАТО в Украине сообщала, что в рамках этой инициативы в 2025 году было закуплено около 1,8 миллиона артиллерийских снарядов. Это 43% от всех боеприпасов, поставленных Украине, и примерно 70% от необходимых Украине боеприпасов советского калибра.

Упомянутый чиновник НАТО, с которым общались журналисты, рассказал, что в настоящее время на мировом рынке доступны боеприпасы на общую сумму около 16 миллиардов евро.

В прошлом году в рамках программы было потрачено около 4,8 миллиарда долларов, из которых Чехия внесла 145,15 миллиона долларов.

Поставки оружия в Украину: последние новости

Как писал УНИАН, Украина получила от Испании современный тактический радар раннего обнаружения Lanza LTR-25. Эта система стоимостью около 37 миллионов евро способна обнаруживать воздушные угрозы на расстоянии более 450 км, включая дроны типа Shahed, крылатые и баллистические ракеты, а также самолеты-невидимки. Радар работает в L-диапазоне с фазированной антенной решеткой и цифровым формированием луча, что позволяет одновременно отслеживать сотни целей с высокой точностью даже в условиях интенсивной электронной борьбы и помех.

Этот радар является ценным дополнением к западным системам ПВО, таким как Patriot, NASAMS, SAMP/T и IRIS-T, значительно усиливая возможности раннего предупреждения и мониторинга воздушного пространства. Ранее США долгое время отказывали в передаче подобной технологии, поэтому поставки из Испании стали важным шагом союзников для противодействия массированным комбинированным атакам России.

