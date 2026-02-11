Заменит ли импортная свинина украинскую: эксперт объяснила, при каких условиях это возможно

Объемы ввезенного из-за границы мяса растут в десять раз.

Украина резко увеличила объемы закупки свинины за рубежом в прошлом году. Как свидетельствует январская статистика, данный тренд сохранился и в этом году.

Руководитель аналитического отдела ассоциации "Свиноводы Украины" Александра Бондарская в комментарии УНИАН отметила, что не стоит ожидать, что украинскую свинину полностью заменит импортная в ближайшее время – по крайней мере, пока Украина не вступит в Европейский Союз. Она напомнила, что в настоящее время Евросоюз ввел квоты на поставки свинины в Украину на уровне 45 тысяч тонн, которые вдвое расширились с 29 октября.

"Заинтересованность европейских поставщиков в поставках в Украину в пределах увеличенного объема квот на беспошлинные поставки свинины будет сохраняться. Актуальность их предложений для украинской мясопереработки будет зависеть от того, позволят ли они оптимизировать расходы на сырье", – говорит Бондарская.

Другими словами, свинина за рубежом должна стоить меньше, чем украинская. Причем с учетом затрат на логистику и возможных рисков.

"Импорт становится актуальным для мясопереработчиков, когда это экономически оправдано. Например, если они могут завезти отдельные мясные части по цене, ниже чем на внутреннем рынке – а разница ощутима настолько, что это нивелирует ожидания, логистические и валютные риски", – подытожила Бондарская.

Импорт свинины в Украину – главные новости

За весь прошлый год Украина импортировала 30,8 тысячи тонн свинины на 76,3 млн долларов. В среднем ежемесячно завозили 2,6 тыс. тонн по цене 6,4 млн долларов. Более половины всего мяса свиньи среди импортеров обеспечила Дания с показателем 57,5%. По сравнению с 2024 годом импорт свинины вырос в 13,4 раза.

В январе этого года импорт держался на высоком уровне – 3,4 тыс. тонн общей стоимостью 7,5 млн долларов. Это превышает среднемесячные показатели прошлого года на 30% по массе и на 17% в денежном эквиваленте соответственно.

