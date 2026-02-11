В Раде отреагировали на идею отправить украинскую делегацию в Москву

Такая поездка может быть использована Путиным и российской пропагандой против нас, говорят в Раде.

В Верховной Раде прокомментировали идею отправки украинской делегации в Москву для переговоров непосредственно с российским диктатором Владимиром Путиным.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко (фракция "Слуга народа") в комментарии УНИАН заявил, что не видит смысла в такой поездке ни с дипломатической, ни с политической точки зрения.

По его мнению, такая поездка может быть использована Путиным и российской пропагандой против нас.

Видео дня

"Кроме того, зная, на что способны россияне, с точки зрения безопасности это крайне опасная поездка. Если вообще есть необходимость встречаться с Путиным, то это можно сделать на территории третьего государства. Совсем не обязательно ехать в Москву", - считает депутат.

Кроме того, Мережко добавил, что не верит, что даже если такая поездка состоится, то это вообще что-то даст.

"Вопрос не в форме, не в том, где и как встречаться, а в сути, в том, что Путин абсолютно не проявляет никаких признаков, что он готов к перемирию", - пояснил парламентарий.

Переговоры в Москве: что известно

Как сообщал УНИАН, ранее Telegram-канал Ukraine context, который связывают с главой ОП Кириллом Будановым, написал, что для ускорения переговорного процесса якобы рассматривается возможность отправки украинской делегации в Москву на переговоры лично с российским диктатором.

Там отметили, что причиной является то, что действующий состав российской переговорной группы не имеет никакого влияния в Кремле и полномочий принимать важные решения по урегулированию войны.

Вас также могут заинтересовать новости: