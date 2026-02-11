Генсек НАТО ответил, поддерживает ли он возобновление диалога между Европой и РФ

Генеральный секретарь Альянса выступил в поддержку восстановления контактов с РФ, если это поможет прекратить войну.

Инициативы, которые могут помочь положить конец полномасштабной войне России против Украины, должны поощряться. Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил на пресс-конференции в Брюсселе накануне заседания министров обороны стран-членов Альянса.

В частности, его спросили, будет ли он поощрять европейские страны возобновить диалог с Москвой, как это предлагает президент Франции Эммануэль Макрон. Как отметил Рютте, не он должен давать советы союзникам по этому поводу.

"Конечно, каждый союзник открыт и может делать то, что делают французы. И я знаю, что они тесно координируют с другими союзниками, с США и европейскими союзниками. Существует полная прозрачность в отношении того, что они делают. Я бы поощрял каждую инициативу, которая позволит поскорее прекратить эту ужасную войну. Мы все согласны, что ключевым является лидерство США", – сказал Рютте.

Видео дня

Как отметил генеральный секретарь Альянса, именно президент США Дональд Трамп вывел ситуацию из "тупика".

"Но я думаю, что каждую инициативу, которая приведет к завершению этой ужасной войны и быстрее положит этому конец, можно поощрять", - подчеркнул Рютте.

Возобновление диалога между Европой и РФ - важные новости

Как сообщал УНИАН, недавно французский президент Макрон заявил, что Франция возобновила контакты с Россией на техническом уровне. По его мнению, потери Украины и России в войне дают основания задуматься над тем, как положить этому конец.

Президент Франции считает, что диалог Европы с Россией необходим, чтобы добиться мира. Он считает, что европейские страны должны активно участвовать в мирном процессе.

Также ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что недавно Эммануэль Бонн, возглавляющий дипломатический отдел Макрона с 2019 года, встречался с официальными лицами в Кремле.

Ранее Макрон заявлял, что переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным должны быть согласованы с президентом Украины Владимиром Зеленским и его "главными европейскими коллегами".

Вас также могут заинтересовать новости: