Генсек НАТО ответил, поддерживает ли он возобновление диалога между Европой и РФ

Инициативы, которые могут помочь положить конец полномасштабной войне России против Украины, должны поощряться. Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил на пресс-конференции в Брюсселе накануне заседания министров обороны стран-членов Альянса.
В частности, его спросили, будет ли он поощрять европейские страны возобновить диалог с Москвой, как это предлагает президент Франции Эммануэль Макрон. Как отметил Рютте, не он должен давать советы союзникам по этому поводу.
"Конечно, каждый союзник открыт и может делать то, что делают французы. И я знаю, что они тесно координируют с другими союзниками, с США и европейскими союзниками. Существует полная прозрачность в отношении того, что они делают. Я бы поощрял каждую инициативу, которая позволит поскорее прекратить эту ужасную войну. Мы все согласны, что ключевым является лидерство США", – сказал Рютте.
Как отметил генеральный секретарь Альянса, именно президент США Дональд Трамп вывел ситуацию из "тупика".
"Но я думаю, что каждую инициативу, которая приведет к завершению этой ужасной войны и быстрее положит этому конец, можно поощрять", - подчеркнул Рютте.
Возобновление диалога между Европой и РФ - важные новости
Как сообщал УНИАН, недавно французский президент Макрон заявил, что Франция возобновила контакты с Россией на техническом уровне. По его мнению, потери Украины и России в войне дают основания задуматься над тем, как положить этому конец.
Президент Франции считает, что диалог Европы с Россией необходим, чтобы добиться мира. Он считает, что европейские страны должны активно участвовать в мирном процессе.
Также ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что недавно Эммануэль Бонн, возглавляющий дипломатический отдел Макрона с 2019 года, встречался с официальными лицами в Кремле.
Ранее Макрон заявлял, что переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным должны быть согласованы с президентом Украины Владимиром Зеленским и его "главными европейскими коллегами".